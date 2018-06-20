Юлия Тимошенко объявила о намерении принять участие в выборах президента Украины
Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко объявила о намерении принять участие в выборах президента Украины, которые пройдут весной будущего года. «Для меня президентский пост и выборы – это не плейстейшн, это реальные изменения, которых ждет страна», — сказала Тимошенко. В случае победы на выборах, она хочет сделать Украину парламентской республикой. При этом политик особо отметила, что это никоим образом не означает превращение Украины в федеративное государство. «Забудьте о слове «федерализация», — подчеркнула Тимошенко. Она также намерена добиваться возвращения Крыма и Донбасса.
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