Более трех тысяч мирных жителей Донбасса погибли за 4 года конфликта на юго-востоке Украины

Такие данные привела миссия ООН по правам человека на Украине.

3023 человека – такое точное число гражданских жертв в Донбассе по состоянию на май этого года указывается в докладе ООН о ситуации с правами человека. В это число входят жертвы катастрофы малазийского Боинга, сбитого в июле 2014 года: тогда погибли 298 человек. Ранены же за четыре года, по данным ООН, были от 7 до 9 тысяч мирных жителей Донбасса по обе стороны конфликта. Миссия организации отмечает, что за отчетный период с февраля по май этого года признаков прекращения эскалации не наблюдалось. Более того, число убитых и раненых по сравнению с более ранним трехмесячным периодом только увеличилось, говорят в ООН: в докладе сообщается о 19 убитых и более 60 раненых с февраля по май. В то же время это на 60% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Однако количество жертв все равно остается высоким, считают в ООН. Основными причинами гибели жителей Донбасса называются обстрелы из тяжелого и легкого артиллерийского вооружения, а также стрелкового оружия. Таким образом украинская армия и силы самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик упорно нарушают Минские договоренности, говорится в докладе миссии ООН.

В ноябре прошлого года миссия ООН на Украине оценила общее число погибших как среди военных, так и среди мирных жителей более чем в 10 тысяч человек.