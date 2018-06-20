Бывший главный тренер сборной РФ по футболу Слуцкий больше не будет комментировать матчи ЧМ на Первом канале
Бывший главный тренер сборной России по футболу Леонид Слуцкий больше не будет комментировать матчи чемпионата мира на Первом канале. Об этом он сообщил в конце трансляции матча между сборными России и Египта, который завершился победой россиян 3:1.
Слуцкий работал на четырех матчах и многие болельщики признали его лучшим комментатором чемпионата. Кстати, 17 июня во время матча Германия-Мексика Слуцкий неожиданно упомянул Алексея Навального, что стало поводом для шуток в соцсетях. В марте Слуцкий возглавил голландский футбольный клуб «Витесс». Завтра он улетает на предсезонные сборы. Представитель Первого канала подтвердил, что контракт со Слуцким был рассчитан только на четыре матча из-за его тренерских обязательств. Ранее стало известно, что матчи на Первом не будет комментировать и Василий Уткин. Он успел поработать лишь на игре Португалия-Испания. О причинах прекращения сотрудничества с телеканалом журналист не рассказал.
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