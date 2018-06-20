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18:27, 20 июня 2018

Бывший главный тренер сборной РФ по футболу Слуцкий больше не будет комментировать матчи ЧМ на Первом канале

Бывший главный тренер сборной России по футболу Леонид Слуцкий больше не будет комментировать матчи чемпионата мира на Первом канале. Об этом он сообщил в конце трансляции матча между сборными России и Египта, который завершился победой россиян 3:1.

Слуцкий работал на четырех матчах и многие болельщики признали его лучшим комментатором чемпионата. Кстати, 17 июня во время матча Германия-Мексика Слуцкий неожиданно упомянул Алексея Навального, что стало поводом для шуток в соцсетях. В марте Слуцкий возглавил голландский футбольный клуб «Витесс». Завтра он улетает на предсезонные сборы. Представитель Первого канала подтвердил, что контракт со Слуцким был рассчитан только на четыре матча из-за его тренерских обязательств. Ранее стало известно, что матчи на Первом не будет комментировать и Василий Уткин. Он успел поработать лишь на игре Португалия-Испания. О причинах прекращения сотрудничества с телеканалом журналист не рассказал.

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