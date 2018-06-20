Издание Шпигель-Экспресс призналось, что после первой игры сборной России недооценило хозяев футбольного чемпионата

Немецкое издание Шпигель-Экспресс призналось в том, что после первой игры российской сборной недооценило хозяев футбольного чемпионата. Между тем, другие зарубежные СМИ пытаются разобраться, почему рейтинг футбольной России, потратившей на нынешний чемпионат мира сотни миллиардов рублей, по-прежнему не намного выше тех двух команд, которые она обыграла.

Предположив, что российская сборная не выйдет из подгруппы, после победы над египетской командой Шпигель извинился как перед своими читателям, так и перед российскими болельщиками. После второй уверенной победы россиян издание вышло с заголовком: «Прости, Россия, мы были неправы». При этом, в частности, ряд британских СМИ продолжают писать о сборной России как о слабой команде, чьи славные годы пока остаются в далеком, еще советском прошлом.

Британский журнал Economist пишет, что подгруппа, в которой россияне начали свою игру считается одной из самых «легких», и что России крупно повезло, что она пока избежала встреч с такими командами как Германия или Бразилия. Согласно футбольному рейтингу Эло, отмечает издание, Россия сейчас занимает 40 место, в то время как советская сборная подолгу пребывала в первой десятке мировых команд, трижды попав в финал чемпионата Европы и однажды став европейским чемпионом. Автор журнала считает, что нынешняя российская сборная пожинает плоды протекционистской политики футбольного руководства в отношении национальных игроков, консервативного подхода к юношескому футболу, а также плачевного финансового состояния региональных команд.

Автор публикации отмечает, что футбольные клубы, даже такие как Московское Динамо, не могут самофинасироваться за счет продажи билетов, поскольку, например, за последние годы, начиная с 2010-го, российские стадионы заполнялись, в среднем, на половину, против более 90 процентов продаваемых билетов на национальные матчи в таких странах как Германия или Англия. Газета Индепендент в свою очередь, называет изолированность игроков от мирового футбола все последние годы ещё одной причиной общего отставания российской сборной: некоторые из ее игроков никогда не играли за рубежом в то время как, по убеждению эксперта издания, самый лучший способ, позволяющий игроку развиваться, это игра с хорошими футболистами-представителями других мировых школ.

Индепендент обращает внимание на то, что с введением западных санкций многие российские олигархи и компании, например, Газпром уже не в состоянии финансировать национальный футбол на прежнем уровне.