В Ростове встречаются Уругвай и Саудовская Аравия, счет 1:0

Криштиану Роналду принес сборной Португалии первую победу на чемпионате мира.

Посмотреть на одного из лучших, а может и лучшего футболиста мира в Лужники пришло 78 тысяч человек и Криштиану не подвел. Уже на четвертой минуте он двумя движениями сбросил с себя защитника и открылся под передачу с фланга после розыгрыша углового. Мяч был доставлен куда нужно, для того, чтобы Криштиану забил очередной роскошный гол в падении головой. На этом все события матча были фактически исчерпаны. Оставшиеся 86 минут португальцы спокойно и грамотно обороняли свое единственное достижение и у сборной Марокко не нашлось никаких аргументов для того, чтобы изменить результат, хотя в команде хватает квалифицированных футболистов, в чем мы могли убедится и на примере нашего чемпионата, где играли Буссуфа, Карсела Гонсалес и да Кошта. Что же до Роналду, то это был его 85 мяч за национальную сборную. Он вышел на чистое второе место в истории мирового футбола после иранца Али Даеи, забившего 115 голов, но вы прекрасно понимаете разницу в уровне матчей, в которых выступали эти два игрока. Естественно Роналду был признан лучшим в этой встрече, равно как и первой с испанцами, в которой он сделал хет-трик. Тем самым с четырьмя голами он пока опережает нашего инсайда Черышева, у которого три забитых мяча. Роналду безоговорочно лучший на этом турнире. Не тратя себя попусту, он едва ли не в одиночку приносит результат Португалии.

В Ростове встречаются Уругвай и Саудовская Аравия – команды, которые играют в одной группе с Россией. Идет первый тайм. Счет 1:0. Гол на 23-й минуте забил Альберто Суарес. Кроме того, в 21 час начнется матч между сборными Испании и Ирана.