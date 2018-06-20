На Камчатке местный депутат Михаил Пучковский прискакал на коне на пленарное заседание регионального парламента
На Камчатке местный депутат Михаил Пучковский прискакал на коне на пленарное заседание регионального парламента в знак протеста против роста цен на бензин. На входе в здание депутата встретил сотрудник полиции. Он вручил повестку с требованием явиться в отделение для дачи объяснений и составления протокола об административном нарушении по статье 20.2. Речь идет о нарушении правил поведения массовой акции. Депутат не смог предположить, за какое действие его могли привлечь по такой статье. В следующий раз он обещает приехать не только на коне, но и с шашкой, — сообщает ТАСС.
Комментарии3
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ugiazov 20 июня 2018 | 18:25
Приехал на коне. А что нарушил?
zztop1960 20 июня 2018 | 18:26
Массовая акция , конь ржал , наверное смеялся над Владимиром Владимировичем
nikolashin2017 20 июня 2018 | 18:34
и наши верхняя,и нижняя палаты
конями этими без всадников богаты...