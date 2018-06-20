Единая Россия предложит правительству внести социальные гарантии в рамках пенсионной реформы
Единая Россия предложит правительству внести социальные гарантии в рамках пенсионной реформы, — сообщает РБК. В частности, речь идет о гарантиях трудоустройства для людей, старше 50 лет, и выпускников вузов. Если с правительством удастся договориться, будут приняты отдельные законы на этот счет. Напомню, правительство предлагает с будущего года постепенное повышение пенсионного возраста до 63 лет для женщин и до 65 для мужчин. Сейчас в России женщины могут выйти на пенсию в 55 лет, а мужчины – в 60.
Пенсионная реформа необходима, изменения в законодательство следует внести уже осенью. Такое мнение высказала спикер Совфеда Валентина Матвиенко:
«Что касается «Может быть, надо отложить?» — нет. Отложить нельзя. Если власть таким образом поступит, это будет безответственная власть. Потому что мы открыто объясняем и говорим, почему это перезрело, почему это необходимо, почему нельзя с себя снимать ответственность и возлагать ответственность на тех, кто придет через 5 или 10 лет, и придет к целому ряду уже более серьезных проблем. Обсуждать, корректировать, но принимать надо, не откладывая, осенью этого года».
Граждане могут высказаться против повышения пенсионного возраста, но такая позицич должна быть аргументирована, — добавила Валентина Матвиенко.
Алексей Навальный объявил о проведении 1 июля всероссийской акции протеста против пенсионной реформы. В крупных городах политик хочет объединиться с другими протестующими, в том числе и с профсоюзами, рассказала в эфире «Эха Москвы» пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш.
Однако, как пишут «Ведомости», профсоюзы сотрудничать с Навальным не хотят и готовят свои акции протеста.
Комментарии3
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anemon 20 июня 2018 | 18:25
Это ЕдимРоссию, что ли, будет гарантировать? Или Димон-уточка? Не смешите!
danko1 20 июня 2018 | 18:38
anemon: Они закон может и примут.
Только кто внимание будет обращать на эти "гарантии", когда повод для отказа придумают любой.
Просто таким бредом желают немного народ успокоить.
ugiazov 20 июня 2018 | 18:29
Ну и что, что Матвиенко сказала. Путин тоже сказал. Кто из них лжёт?