Единая Россия предложит правительству внести социальные гарантии в рамках пенсионной реформы, — сообщает РБК. В частности, речь идет о гарантиях трудоустройства для людей, старше 50 лет, и выпускников вузов. Если с правительством удастся договориться, будут приняты отдельные законы на этот счет. Напомню, правительство предлагает с будущего года постепенное повышение пенсионного возраста до 63 лет для женщин и до 65 для мужчин. Сейчас в России женщины могут выйти на пенсию в 55 лет, а мужчины – в 60.

Пенсионная реформа необходима, изменения в законодательство следует внести уже осенью. Такое мнение высказала спикер Совфеда Валентина Матвиенко:

«Что касается «Может быть, надо отложить?» — нет. Отложить нельзя. Если власть таким образом поступит, это будет безответственная власть. Потому что мы открыто объясняем и говорим, почему это перезрело, почему это необходимо, почему нельзя с себя снимать ответственность и возлагать ответственность на тех, кто придет через 5 или 10 лет, и придет к целому ряду уже более серьезных проблем. Обсуждать, корректировать, но принимать надо, не откладывая, осенью этого года».

Граждане могут высказаться против повышения пенсионного возраста, но такая позицич должна быть аргументирована, — добавила Валентина Матвиенко.

Алексей Навальный объявил о проведении 1 июля всероссийской акции протеста против пенсионной реформы. В крупных городах политик хочет объединиться с другими протестующими, в том числе и с профсоюзами, рассказала в эфире «Эха Москвы» пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш.

Однако, как пишут «Ведомости», профсоюзы сотрудничать с Навальным не хотят и готовят свои акции протеста.