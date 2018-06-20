Суд оставил в силе штраф редактору сайта «Эха Москвы» В.Рувинскому за ссылку на сайте на видеоролик в блоге К.Собчак
Пресненский суд оставил в силе штраф редактору сайта «Эха Москвы» Виталию Рувинскому за ссылку на сайте на видеоролик в блоге Ксении Собчак. Там была нецензурная брань. Судья Ирина Зубова отказала в жалобе на постановление мирового судьи, — рассказал сам Виталий Рувинский.
По его словам, решение будет обжаловано в Мосгорсуде.
Комментарии1
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m_doc 20 июня 2018 | 18:28
Рувинский легко отделался. Я бы его за этот безграмотный и скакучий сайт удавила бы собственными руками.
Шутка:((