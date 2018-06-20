Суд оставил в силе штраф редактору сайта «Эха Москвы» В.Рувинскому за ссылку на сайте на видеоролик в блоге К.Собчак

Пресненский суд оставил в силе штраф редактору сайта «Эха Москвы» Виталию Рувинскому за ссылку на сайте на видеоролик в блоге Ксении Собчак. Там была нецензурная брань. Судья Ирина Зубова отказала в жалобе на постановление мирового судьи, — рассказал сам Виталий Рувинский.

По его словам, решение будет обжаловано в Мосгорсуде.