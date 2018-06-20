ГД: Один день в СИЗО приравнивается к полутора дням в колонии общего режима
Госдума одобрила во втором чтении поправку в уголовный кодекс, в соответствии с которой один день в СИЗО приравнивается к полутора дням в колонии общего режима или двум дням в колонии-поселении.
Это связано с тяжелыми условиями задержания заключенных в следственных изоляторах, — рассказал один из авторов законопроекта Павел Крашенинников.
Законопроект был внесен в Думу ровно 10 лет назад. Сейчас для фигурантов уголовных дел, вне зависимости от назначенного наказания, используется правило «день за день». Это правило сохранится для тех, кто отбывает срок в тюрьмах, а также колониях особого и строгого режима.
Комментарии2
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
neburzhui2 20 июня 2018 | 18:28
Это они для себя поблажечку сделали :-))
tks 20 июня 2018 | 18:33
Мёртвому припарка.