В Россию экстрадирован Аслан Гагиев, которого в СМИ называют «киллером номер 1», а следователи обвиняют в организации десятков убийств. Гагиева, известно также по прозвищу Джако, после длительного раздумья выдала Австрия.

Организация преступного сообщества, серия заказных убийств, бандитизм. В этих и других преступлениях обвиняют Аслана Гагиева. По данным Следственного комитета, группировка, которую он создал и возглавил ещё в нулевых, убила более 60ти человек. По версии следствия, члены банды расправились с крупными чиновниками, силовиками, известными бизнесменами. В списке жертв — вице-премьер Северной Осетии Казбек Пагиев и мэр Владикавказа Виталий Караев. Их убили в конце 2008го с разницей примерно в месяц. В столице члены банды Гагиева застрелили нескольких крупных банкиров. СМИ отмечали уникальность преступной группировки, созданной Гагиевым, куда помимо наёмников входили так называемые «финансовые разведчики», их внедряли в банки под видом крупных клиентов.

Также в ней были бывшие экономисты, они занимались собственностью убитых банкиров и бизнесменов. А главаря банды те, кто общался с ним, называли дерзким, тщеславным, хитрым человеком, писала в своё время МК. Со своими ближайшими людьми киллер обсуждал стратегию, советовался, как именно и кого убивать. Затем давал распоряжения лидерам боевых групп. Задержали Гагиева в Австрии в 2015м году. Джако его знают и под этим прозвищем — сначала сидел за решёткой, затем его отпустили под подписку о невыезде.

Разбирательство заняло два года, за это время многие его бывшие сообщники получили в России длительные сроки. Гагиева сначала планировали экстрадировать сюда в ноябре прошлого года. Но Австрия в последний момент приостановила процесс выдачи, поскольку адвокаты заявили, что их клиент якобы боится летать на самолётах. Позже оказалось, что это не так. Аэрофобией обвиняемый в организации преступной группы не страдает. Москва гарантировала властям Австрии, что в отношении Гагиева в России проведут честный процесс. Никаких пыток и нарушений его прав не будет. По данным сайта инсайдер, Гагиев на слушаниях по экстрадиции заявил, что платил за крышевание своего бизнеса – 25ти процентов немецких верфей на Балтийском море – главе СК Бастрыкину через его заместителя. Киллер объяснял возникшие у него проблемы тем, что цитата «его генерал» якобы получил взятку, но не передал её по инстанции.

Выдачи киллера добивалась также Болгария. У него при задержании в Вене обнаружили поддельный болгарский паспорт. Некоторые члены группировки Гагиева остаются в международном и федеральном розыске.