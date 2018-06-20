Топ-менеджер компании Интер РАО ЕЭС Карина Цуркан, арестованная за шпионаж, не признает свою вину, — сообщает «Интерфакса» со ссылкой на информированный источник. При этом собеседник агентства отметил, что следствие располагает изобличающими ее сведениями. Цуркан подозревают в шпионаже в пользу внешней службы разведки Румынии, которая, в свою очередь, сотрудничает с ЦРУ, — добавил источник.

Иностранные шпионы сегодня могут быть заинтересованы в проектах России на ближнем востоке, — сказал в эфире телеканала РБК высказал ветеран группы антитеррора «Альфа» Андрей Попов.

Узнать позицию обвиняемой по делу Карины Цуркан сейчас невозможно, поскольку у неё нет полноценного защитника. Об этом в эфире «Эха Москвы» рассказала зампред ОНК Москвы Ева Меркачева.

Она добавила, что как правило подозреваемых в шпионаже или госизмене содержат в одиночных камерах Лефортово, и там труднее всего организовать встречу с представителями ОНК.

Самая большая проблема, с которой сталкиваются обвиняемые по подобным делам, это абсолютная изоляция даже от самых близких людей. Это даёт следователям возможность уговорить подозреваемых оговорить себя, — рассказал «Эху Москвы» адвокат, руководитель «Команды 29» Иван Павлов.

Он добавил, что обществу сейчас нужно озаботиться этим вопросом и узнать, была ли у Карины Цуркан возможность самой выбрать себе защитника.

МИД Румынии готов оказаться консульскую поддержку Карине Цуркан, — заявил министр иностранных дел Теодор Мелешкану. При этом он говорит, что пока не получал официальной информации о задержании Цуркан российскими правоохранительными органами. Топ-менеджера компании Интер РАО обвиняют в шпионаже в пользу Румынии. По некоторым данным, Цуркан — гражданка Румынии и России. В 2016-ом году она отказалась от гражданства Молдавии.