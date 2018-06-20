Удальцов: Активисты «Левого фронта» провели акцию за отмену муниципального фильтра на выборах мэра, есть задержанный

Представители движения «Левый фронт» провели на Тверской площади серию одиночных пикетов за отмену муниципального фильтра на выборах мэра Москвы. Один активист задержан. Об этом рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов.

«Представители движения «Левый фронт» провели акцию напротив здания московской мэрии с требованием отменить муниципальный фильтр и не чинить искусственных препятствий для регистрации оппозиционных кандидатов в мэры города. Участники акции держали плакаты с лозунгами, но акция проходила в формате серии одиночных пикетов», — рассказал он.

С.Удальцов добавил, что один из участников акции, активист «Левого фронта» Юрий Игнатьев, был задержан.

«Подошли полицейские и, несмотря на то, что одиночный пикет не требует согласования, нашего представителя задержали. Он был доставлен в ОВД Тверское», — пояснил он.

С.Удальцов считает, что нужно несмотря ни на что продолжать добиваться отмены муниципального фильтра как вредного и незаконного явления, поскольку с помощью этого ограничения власти столицы пытаются не допустить до выборов возможных конкурентов.