Омбудсмен Верховной Рады Украины обратилась к Москальковой с просьбой способствовать освобождению Сенцова
Уполномоченная по правам человека Верховной Рады Украины Людмила Денисова обратилась к российскому омбудсмену Татьяне Москальковой с просьбой способствовать освобождению Олега Сенцова. Украинской правозащитнице по-прежнему не дают встретиться с осужденным. В Кремле, тем временем, не знают, жив ли объявивший голодовку Сенцов.
Украинский омбудсмен Людмила Денисова просит свою российскую коллегу обратиться к Владимиру Путину, чтобы тот освободил Олега Сенцова от отбывания наказания «по гуманитарным причинам». Фотографию официального обращения уполномоченная Верховной Рады опубликовала на своей странице в Facebook. Денисовой до сих пор не удалось посетить в России украинских политзаключенных, о помощи в организации такого визита правозащитница попросила и Международный комитет Красного Креста, письмо направлено на имя руководителя региональной делегации. Администрации колоний и СИЗО ранее отказали Денисовой в посещении украинских граждан. Накануне Людмила Денисова после очередной встречи с российским омбудсменом заявила о срыве договоренностей. «Опять ничего не произошло. Я снова вынуждена констатировать, что Татьяна Москалькова не принимает решения, а только артикулирует то, что ей поручили донести», — написала украинская правозащитница. При этом российская уполномоченная утверждала, что принципиальное решение о взаимном посещении заключенных — как в России, так и на Украине — принято.
Кремль от происходящего подчеркнуто дистанцируется: пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сегодня затруднился сказать журналистам, почему украинскому омбудсмену отказали даже в проведении сеанса видеосвязи с Олегом Сенцовым. Не смог Песков ответить и на вопрос, жив ли украинский режиссер. «Я не получал информацию о том, что у него какие-то проблемы со здоровьем», — сказал пресс-секретарь и переадресовал все вопросы к уполномоченной по правам человека.
Татьяна Москалькова, тем временем, заверила, что ей ежедневно докладывают о состоянии Олега Сенцова. По словам омбудсмена, он дважды день получает дополнительное питание через капельницу, не теряет вес и не имеет проблем с зубами. Уполномоченная по правам человека также добавила, что встретилась с адвокатом украинского режиссера и передала ему письма от Петра Порошенко и вице-спикера Рады Ирины Геращенко. Ходатайства о помиловании от Сенцова Москалькова не получала.
Судьбу Олега Сенцова российский омбудсмен сегодня обсудила с генсеком Совета Европы Турбьёрном Ягландом. Москалькова попросила помочь с экстрадицией, либо помилованием осужденного в США лётчика Константина Ярошенко. Он отбывает наказание по обвинению в контрабанде наркотиков.
Недопуск украинского омбудсмена к заключенному Олегу Сенцову, — это демонстрация принципиальной позиции властей по отношении к нему. Такое мнение в эфире «Эха Москвы» высказал главный редактор интернет-ресурса «Медиазона» Сергей Смирнов.
Он добавил, переговоры России и Украины о судьбе Олега Сенцова будут идти еще очень долго.
Олег Сенцов уверен в своей победе и не собирается прекращать голодовку – она длится уже больше месяца
В своем письме к критику Андрею Плахову украинский режиссер поблагодарил тех кинематографистов, кто открыто поддерживает его на официальных площадках. Само письмо было написано четыре дня назад, сообщил «Эху Москвы» Андрей Плахов.
В России Сенцов был приговорен к 20 годам лишения свободы по обвинению в подготовке терактов.
Ранее в поддержку режиссера выступали десятки общественных деятелей и деятелей культуры. В частности, Лия Ахеджакова говорила, что нельзя прекращать говорить об этой проблеме.
Олег Сенцов объявил голодовку 14 мая. Он требует освободить из российских тюрем 64 политических заключенных с Украины.
Комментарии10
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oneoretwo 20 июня 2018 | 18:14
...Людмила Денисова обратилась к российскому омбудсмену...
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...зря потраченное время: эта старая ментовская корова ничего не решает, а поступить по Закону не может, т.к. это в дзюдохерии называицца терроризмом...
minerr 20 июня 2018 | 18:43
oneoretwo: Вы про Савченку тоже умоляли вернуть ее. И что? Так вы ее теперь голодом в своей тюрьме морите, она уже на 18 кг схудла. Дайте Сенцова вначале как положено откормить, чтобы ему было чем худеть в вашей свидомой тюр;ме.
oneoretwo 20 июня 2018 | 18:46
minerr: йоббик, аптека за углом...
(и учите матчасть и-нета, гопота плешивая...)
minerr 20 июня 2018 | 18:51
oneoretwo: аптека за углом...
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Это ты удачно поселился.
venezianez49 20 июня 2018 | 18:14
Слишком много шума производит эта киевская истеричка.
И слишком навязчиво Эхо подхватывает и раздувает её истерики.
testmeter 20 июня 2018 | 18:19
venezianez49: Ну, а ваша московская ментовка сохраняет полное спокойствие. Например, в ее списке даже нет "ихтамнета" Агеева и посещать, а тем более, освобождать его она не собирается. Вообще не собирается. От слова совсем. Ее все больше интересуют гэбнявые пропагандоны с символичным погонялом Вышинский. Родина тебя забудет, сынок...
shlevet 20 июня 2018 | 18:27
testmeter: //Ну, а ваша московская ментовка сохраняет полное спокойствие... освобождать его она не собирается....//
Конечно, а зачем истерить как Украина.
Россия неоднократно доказывала всему миру, что своих не бросает.
Как это было с Ерофеевым и Александровым...
salhomir_murza 20 июня 2018 | 18:34
testmeter:
Пусть америкосы сначала нашего Бута освободят, тогда мы и их террориста Сенцова помилуем.
zztop1960 20 июня 2018 | 18:48
venezianez49: Вы не против если Украина поступит так же как и Россия и в ответ не допустит Москалькову к арестованным россиянам ? Или вы сразу подымите визг ?
shlevet 20 июня 2018 | 18:20
//...по гуманитарным причинам...//
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