Омбудсмен Верховной Рады Украины обратилась к Москальковой с просьбой способствовать освобождению Сенцова

Уполномоченная по правам человека Верховной Рады Украины Людмила Денисова обратилась к российскому омбудсмену Татьяне Москальковой с просьбой способствовать освобождению Олега Сенцова. Украинской правозащитнице по-прежнему не дают встретиться с осужденным. В Кремле, тем временем, не знают, жив ли объявивший голодовку Сенцов.

Украинский омбудсмен Людмила Денисова просит свою российскую коллегу обратиться к Владимиру Путину, чтобы тот освободил Олега Сенцова от отбывания наказания «по гуманитарным причинам». Фотографию официального обращения уполномоченная Верховной Рады опубликовала на своей странице в Facebook. Денисовой до сих пор не удалось посетить в России украинских политзаключенных, о помощи в организации такого визита правозащитница попросила и Международный комитет Красного Креста, письмо направлено на имя руководителя региональной делегации. Администрации колоний и СИЗО ранее отказали Денисовой в посещении украинских граждан. Накануне Людмила Денисова после очередной встречи с российским омбудсменом заявила о срыве договоренностей. «Опять ничего не произошло. Я снова вынуждена констатировать, что Татьяна Москалькова не принимает решения, а только артикулирует то, что ей поручили донести», — написала украинская правозащитница. При этом российская уполномоченная утверждала, что принципиальное решение о взаимном посещении заключенных — как в России, так и на Украине — принято.

Кремль от происходящего подчеркнуто дистанцируется: пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сегодня затруднился сказать журналистам, почему украинскому омбудсмену отказали даже в проведении сеанса видеосвязи с Олегом Сенцовым. Не смог Песков ответить и на вопрос, жив ли украинский режиссер. «Я не получал информацию о том, что у него какие-то проблемы со здоровьем», — сказал пресс-секретарь и переадресовал все вопросы к уполномоченной по правам человека.

Татьяна Москалькова, тем временем, заверила, что ей ежедневно докладывают о состоянии Олега Сенцова. По словам омбудсмена, он дважды день получает дополнительное питание через капельницу, не теряет вес и не имеет проблем с зубами. Уполномоченная по правам человека также добавила, что встретилась с адвокатом украинского режиссера и передала ему письма от Петра Порошенко и вице-спикера Рады Ирины Геращенко. Ходатайства о помиловании от Сенцова Москалькова не получала.

Судьбу Олега Сенцова российский омбудсмен сегодня обсудила с генсеком Совета Европы Турбьёрном Ягландом. Москалькова попросила помочь с экстрадицией, либо помилованием осужденного в США лётчика Константина Ярошенко. Он отбывает наказание по обвинению в контрабанде наркотиков.

Недопуск украинского омбудсмена к заключенному Олегу Сенцову, — это демонстрация принципиальной позиции властей по отношении к нему. Такое мнение в эфире «Эха Москвы» высказал главный редактор интернет-ресурса «Медиазона» Сергей Смирнов.

Он добавил, переговоры России и Украины о судьбе Олега Сенцова будут идти еще очень долго.

Олег Сенцов уверен в своей победе и не собирается прекращать голодовку – она длится уже больше месяца

В своем письме к критику Андрею Плахову украинский режиссер поблагодарил тех кинематографистов, кто открыто поддерживает его на официальных площадках. Само письмо было написано четыре дня назад, сообщил «Эху Москвы» Андрей Плахов.

В России Сенцов был приговорен к 20 годам лишения свободы по обвинению в подготовке терактов.

Ранее в поддержку режиссера выступали десятки общественных деятелей и деятелей культуры. В частности, Лия Ахеджакова говорила, что нельзя прекращать говорить об этой проблеме.

Олег Сенцов объявил голодовку 14 мая. Он требует освободить из российских тюрем 64 политических заключенных с Украины.