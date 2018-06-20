Зампред ОНК Москвы Меркачева: Улюкаев и Белых могут отбывать срок в одной колонии, если на это будет политическая воля

Зампред ОНК Москвы Ева Меркачева считает, что было бы логичным, если бы экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев и экс-губернатор Кировской области Никита Белых отбывали срок в одной колонии. Это не противоречит закону, однако все зависит от политической воли. Такое мнение она высказала в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Мы говорили, что было бы хорошо, если бы Белых посадили с Улюкаевым, может быть, общий язык бы нашли. Нам сказали, что это не противоречит закону. Теперь это чисто политическая воля — разведут их или не разведут.

По идее, такие вопросы решает руководство ФСИН — не на уровне СИЗО или колонии. А руководство ФСИН, как я думаю, может согласовывать с администрацией президента РФ», — сказала она.

Е.Меркачева также отметила, что следить за колониями, где отбывают срок известные люди, будет весь мир.