Депутат Синельщиков: Активность болельщиков и реакция полиции подтверждает, что закону о митингах нужны изменения
Массовый выход болельщиков на улицы после матча Россия-Египет не соответствует 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», однако полиция не предпринимала никаких мер по разгону фанатов. Это лишь подтверждает, что данный закон нуждается в изменениях. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» зампред Комитета ГД по государственному строительству и законодательству Юрий Синельщиков.
«Мы считаем, что ограничения, существующие в законе, противоречат Конституции. Митинги и демонстрации должны проводиться уведомительно, а не иметь разрешительный характер, как у нас сейчас происходит», — сказал он.
Россия накануне обыграла сборную Египта со счетом 3:1. В связи с этим вечером после матча в крупных городах России отмечалась повышенная активность футбольных фанатов.
Комментарии3
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danko1 20 июня 2018 | 18:09
Кто же это позволит, когда трус Путин так народа боится, для которого роль народа сотрудники его ФСО всегда исполняют?
У нас не только нельзя в соответствии с Конституцией мирно собираться, но Путин уже указ принял для всех силовиков, разрешающий стрелять в народ, если ему почудится угроза его режиму.
Правда, "царь" добренький:сделал исключение для женщин с явными признаками беременности.
ivfn 20 июня 2018 | 18:22
danko1:
//если ему почудится угроза его режиму//
Госдума РФ в ускоренном порядке приняла законопроект, уточняющий полномочия сотрудников ФСБ. Теперь они смогут проникать в жилище во время массовых беспорядков и стрелять в женщин и детей для предотвращения терактов.
Какашка мимо Незачет
victoro 20 июня 2018 | 18:09
Горе депутаты прозрели. Нашим полицаям не привыкать хватать кого попало.