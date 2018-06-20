Депутат Синельщиков: Активность болельщиков и реакция полиции подтверждает, что закону о митингах нужны изменения

Массовый выход болельщиков на улицы после матча Россия-Египет не соответствует 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», однако полиция не предпринимала никаких мер по разгону фанатов. Это лишь подтверждает, что данный закон нуждается в изменениях. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» зампред Комитета ГД по государственному строительству и законодательству Юрий Синельщиков.

«Мы считаем, что ограничения, существующие в законе, противоречат Конституции. Митинги и демонстрации должны проводиться уведомительно, а не иметь разрешительный характер, как у нас сейчас происходит», — сказал он.

Россия накануне обыграла сборную Египта со счетом 3:1. В связи с этим вечером после матча в крупных городах России отмечалась повышенная активность футбольных фанатов.