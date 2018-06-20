По словам координатора «Архнадзора», от властей в его адрес поступают угрозы за публикацию секретных протоколов ГЗК

Угрозы от столичных властей поступают в адрес координатора общественного движения «Архнадзор», журналиста Андрея Новичкова. Причиной этого стала публикация секретных протоколов Градостроительно-земельной комиссии (ГЗК) мэрии Москвы. Об этом сам А.Новичков сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Он также пояснил, что опубликованные данные вызвали волну возмущения у горожан, поскольку раскрыли ранее остававшуюся в секрете деятельность ГЗК по решениям о сносе исторических зданий. В этих документах также, по его словам, содержится информация о легализации самостроя и будущих планах по новой волне реновации. А.Новичков отметил, что в связи с этим не удивлен реакцией мэрии.

«Вчера вечером мне поступил звонок из правительства Москвы, я проверил этот номер, и на запрос высвечивается сайт mos.ru. Мне позвонил неизвестный человек, который представился сотрудником Департамента градостроительной политики города Москвы и настоятельно, в грубой форме, потребовал незамедлительно удалить опубликованные документы, сдать источник информации, а если мы этого не сделаем в течение двух дней, то они сообщат в органы, и органы будут разбираться с нами», — сказал А.Новичков.

А.Новичков пояснил, что все документы, находящиеся в его распоряжении, официальные, их предоставил чиновник правительства Москвы, который пожелал сохранить анонимность. Координатор «Архнадзора» пояснил, что не собирается удалять опубликованные протоколы, поскольку они уже вызвали резонанс в обществе и, по его словам, многие москвичи готовят судебные иски на основе этих документов.

«Протоколы ГЗК определяют деятельность абсолютно всех строек в Москве, начиная с 2010 года. Через эту комиссию проходят абсолютно все решения о сносах исторических зданий и скверов, о реновации и готовящейся новой волне реновации, через нее же легализуется самострой. Она проходит еженедельно, а возглавляет ее мэр Москвы Сергей Собянин. Эта комиссия работает в абсолютно закрытом режиме, без экспертов — исключительно чиновничий состав. И за всю историю существования комиссии — за 8 лет — эти протоколы никому не предоставлялись: ни гражданам, ни депутатам, ни суду. Мы решили их опубликовать», — добавил он.