По словам координатора «Архнадзора», от властей в его адрес поступают угрозы за публикацию секретных протоколов ГЗК
Угрозы от столичных властей поступают в адрес координатора общественного движения «Архнадзор», журналиста Андрея Новичкова. Причиной этого стала публикация секретных протоколов Градостроительно-земельной комиссии (ГЗК) мэрии Москвы. Об этом сам А.Новичков сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
Он также пояснил, что опубликованные данные вызвали волну возмущения у горожан, поскольку раскрыли ранее остававшуюся в секрете деятельность ГЗК по решениям о сносе исторических зданий. В этих документах также, по его словам, содержится информация о легализации самостроя и будущих планах по новой волне реновации. А.Новичков отметил, что в связи с этим не удивлен реакцией мэрии.
«Вчера вечером мне поступил звонок из правительства Москвы, я проверил этот номер, и на запрос высвечивается сайт mos.ru. Мне позвонил неизвестный человек, который представился сотрудником Департамента градостроительной политики города Москвы и настоятельно, в грубой форме, потребовал незамедлительно удалить опубликованные документы, сдать источник информации, а если мы этого не сделаем в течение двух дней, то они сообщат в органы, и органы будут разбираться с нами», — сказал А.Новичков.
А.Новичков пояснил, что все документы, находящиеся в его распоряжении, официальные, их предоставил чиновник правительства Москвы, который пожелал сохранить анонимность. Координатор «Архнадзора» пояснил, что не собирается удалять опубликованные протоколы, поскольку они уже вызвали резонанс в обществе и, по его словам, многие москвичи готовят судебные иски на основе этих документов.
«Протоколы ГЗК определяют деятельность абсолютно всех строек в Москве, начиная с 2010 года. Через эту комиссию проходят абсолютно все решения о сносах исторических зданий и скверов, о реновации и готовящейся новой волне реновации, через нее же легализуется самострой. Она проходит еженедельно, а возглавляет ее мэр Москвы Сергей Собянин. Эта комиссия работает в абсолютно закрытом режиме, без экспертов — исключительно чиновничий состав. И за всю историю существования комиссии — за 8 лет — эти протоколы никому не предоставлялись: ни гражданам, ни депутатам, ни суду. Мы решили их опубликовать», — добавил он.
Комментарии7
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benny_point 20 июня 2018 | 17:38
Это не тот ли новичок, что скрыпалей отравил? На кукон волка и в пидаркамеру гомтсятину на распятия пидарами!
fig_vvam 20 июня 2018 | 17:39
Опасное дело затеял человек.
Убивали за гораздо меньшее.
Подноготную воровства вскрывает. Кто же позволит?
lion64__2 20 июня 2018 | 17:39
Будет большой праздник, когда коррумпированные чиновники пойдут, звеня кандалами, по Владимирке на пожизненную каторгу.
m_anuchin 20 июня 2018 | 17:46
Один из признаков беспредела, когда закон - есть пустая формальность...
tuman13 20 июня 2018 | 17:55
Началось. Пошла предвыборная волна компромата, грязи и обвинений. Запасаемся попкорном.
max3446 20 июня 2018 | 18:03
публикация секретных протоколов Градостроительно-земельной комиссии (ГЗК) мэрии Москвы... а что этот враг России хотел после такого чудовищного деяния, чтоб его на руках носили в ж... целовали?
oneoretwo 20 июня 2018 | 18:09
...кто-то исчо сомневается, что в стране бандитско-фашистский режим ?
(«Я никогда не нарушал Конституции своей страны». вэвэплешивый)