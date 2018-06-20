Португалия со счетом 1:0 победила сборную Марокко в рамках второго группового этапа Чемпионата мира по футболу.

Сегодня вечером пройдут еще два матча: в 18 часов Уругвай сыграет с Саудовской Аравией, а сборная Ирана – с командой Испании. Матч начнется в 21 час.