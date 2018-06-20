Португалия со счетом 1:0 победила сборную Марокко
Португалия со счетом 1:0 победила сборную Марокко в рамках второго группового этапа Чемпионата мира по футболу.
Сегодня вечером пройдут еще два матча: в 18 часов Уругвай сыграет с Саудовской Аравией, а сборная Ирана – с командой Испании. Матч начнется в 21 час.
Комментарии2
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kanym 20 июня 2018 | 17:44
Что будет с дебилами, когда Уругвай сделает говняшку? Ждёмс.
kanym 20 июня 2018 | 17:46
kanym Скажу сразу, мне по херу.. Команда победившего окурка - уря.: