В ГД предложили сделать выходной для россиян, если национальная сборная по футболу выйдет в 1/8 чемпионата мира
В Госдуме предложили сделать выходной для россиян в случае, если национальная сборная по футболу выйдет в 1/8 чемпионата мира. Это инициатива думского вице-спикера и члена исполкома РФС Игоря Лебедева, — сообщает Газета.ру. Лебедев отметил, что окончательное решение по поводу выходного должен принять премьер-министр Медведев.
Комментарии31
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bozk 20 июня 2018 | 17:35
Упоротые
danko1 20 июня 2018 | 17:37
bozk: Оплачивать этот выходной депутаты будут?
Да и само предложение больше похоже на желание в эйфории от победы потопить недовольство от пенсионной "реформы".
evgolius7 20 июня 2018 | 17:45
danko1:
А выставить вёдра с боярышником на перекрёстках им в голову не приходит?
А после поражения тоже надо будет выходные давать.
diximania1948 20 июня 2018 | 17:37
Чего мелочиться: простить в этот долги всем африканским странам, дынырам. абхазиям и прочим полубандитсским образованиям!!
manofoffice 20 июня 2018 | 17:42
diximania1948: Забыл еще Косово сюда добавить.
gregor 20 июня 2018 | 17:37
В ГД предложили сделать выходной для россиян, если национальная сборная по футболу выйдет в 1/8 чемпионата мира
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Это мелочь ,а вот я предлагаю если национальная сборная по футболу выйдет в 1/8 чемпионата мира , обязать Думу самораспуститься ... .
chapter_2 20 июня 2018 | 18:02
gregor: Долой футбольную истерию! В холодной, заснеженной России у футбола нет будущего...
noxepy_7_40_ 20 июня 2018 | 17:40
А рюмку водки и пятак серебра дадут?
kanym 20 июня 2018 | 17:41
пусть окурок застрелится. Просто, Ура!
equus 20 июня 2018 | 17:41
Дебилы @ля...
clandestino 20 июня 2018 | 17:41
Что значит "если"? Она уже там. А если команда въ --ёт от португезов или испанцев в одной восьмой то россиян пороть по месту жительства? Блин, это всего лишь одна восьмая и то через Египет и СА.
shoorah 20 июня 2018 | 17:45
clandestino: А если команда въ --ёт от португезов или испанцев в одной восьмой
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В этом случае сделать рабочей ближайшую субботу.
shoorah 20 июня 2018 | 17:43
Клоуны.
dekadik 20 июня 2018 | 17:45
Так она и так вышла уже, еще бы предложили если сборная России станет чемпионом, то тогда они не примут закон о пенсионной реформе.
i_c_e 20 июня 2018 | 17:46
А пенсии не пообещали повысить если в 1/2 выйдет?
mazeno 20 июня 2018 | 17:47
объявить скрепой
marsianka_ 20 июня 2018 | 17:50
О как о людишках баре заботятся, а народец, неблагодарный еще и ропщет из-за пенсий... шепотом, конечно, но все же
buva53 20 июня 2018 | 17:51
За 800 000 депутатской "зарплаты" сидят и думают, что бы ещё из носа выковырять, уроды.
a_111111 20 июня 2018 | 17:52
В папу:) Но глупее!
orein51 20 июня 2018 | 17:53
срвсем пнулись...
andy116k 20 июня 2018 | 17:53
А если в полуфинал - то неделю.
equus 20 июня 2018 | 18:01
andy116k:
Я даже боюсь предположить, чем думаки нас всех облагоденствуют в случае победы в ЧМ!..
;-))
yralez 20 июня 2018 | 17:53
С сохранением окладов госслужащих у , естественно.
Работающих на ОПГ, зарплаты лишат.
srk2658lu 20 июня 2018 | 17:55
В ГД одни идиоты.
За что им платят 360 тыщ. Р?
perestarok 20 июня 2018 | 17:55
"В ГД предложили сделать выходной для россиян, если национальная сборная по футболу выйдет в 1/8 чемпионата мира"
Может лучше им психиатра хорошего прислать.
equus 20 июня 2018 | 18:04
perestarok:
Тут поможет только патологоанатом!..
;-))
oneoretwo 20 июня 2018 | 18:00
...соскочить не получится, дебилы: давайте про пенсию тут поясните и про свои зарплаты, про выплаты каким-то "партиям"( читай, холуям...), про стоимость войны в сирии, про мостик на ворованный крым и про остальные свои понты, на которые у вас ВСЕГДА деньги есть ...
alexisgross_062018 20 июня 2018 | 18:06
Вот чем вы недовольны !!! Есть Коста-Рика, есть Панама - там выходные объявили просто по поводу выхода в ЧМ !!! Так что по вашему - Рфушука хуже латиносов ?
vladimirgornitsky 20 июня 2018 | 18:07
Да ладно, решил один из думских придурков напомнить о себе, чтобы хоть пару часов помелькать в СМИ. Тоже мне, тема для обсуждения...
testmeter 20 июня 2018 | 18:10
Вообще нужно сделать понедельник выходным.
Независимо от результатов (все равно, послевоскресный бодун работе не способствует):
Выиграют - значит будет аналог Дня победы
Просрут - будет аналог дня скорби - дня смерти Сталина
ohrjr 20 июня 2018 | 18:10
Нет предела дури этих 450-ти притырков и дармоедов!