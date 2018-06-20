Парламент Венгрии принял закон, который вводит штрафы и заключение за помощь беженцам и нелегальным иммигрантам
Парламент Венгрии принял закон, который вводит большие штрафы и даже тюремное заключение за помощь беженцам и нелегальным иммигрантам. Самим беженцам запрещено просить о легализации в Венгрии, если они пытаются попасть туда через третью страну, а не напрямую из того государства, откуда они бежали. Совет Европы и ОБСЕ резко осудили этот закон и назвали его не соответствующим европейским стандартам. При этом беженцев в Венгрии очень немного. По данным правительства, за последние три года убежище в стране получили чуть больше 2-х тысяч человек. 90% из них практически сразу направились в другие западноевропейские страны, — сообщает Би-би-си.
Комментарии11
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neburzhui2 20 июня 2018 | 17:36
СС марширт...
len56 20 июня 2018 | 17:38
Европейские страны должны бороться с мусульманской оккупацией.
rosta 20 июня 2018 | 17:49
Ай, молодца ! Ну хоть до кого то начинает доходить. Поляки тоже молодцы, не приваживают эту гадость.
liquidsky__ 20 июня 2018 | 17:58
Отличный закон, а лучше всего топить папуасов уже в море.
perestarok 20 июня 2018 | 18:09
liquidsky__: "Отличный закон, а лучше всего топить папуасов уже в море."
И как последовательно: сначала разбомбили их страны, а теперь лучше их топить в море. А вина людей в этих странах только в том, что в недрах этих стран есть нефть.
liquidsky__ 20 июня 2018 | 18:16
perestarok: Да-да, особенно венгры сильно бомбили.
perestarok 20 июня 2018 | 18:21
liquidsky__: "Да-да, особенно венгры сильно бомбили."
Они члены банды, называемой НАТО. НАТО бомбило - все члены банды в ответе. Они эту банду финансируют и одобряют.
liquidsky__ 20 июня 2018 | 18:33
perestarok: Тот редкий случай, когда НАТО таки оказалось небесполезно.
perestarok 20 июня 2018 | 18:41
liquidsky__: "Тот редкий случай, когда НАТО таки оказалось небесполезно."
Для кого? Вот венграм последствия его деятельности не нравятся, немчуре тоже, да и поляки стали на уши. Нет, про немок, это я наверное загнул: они в восторге, когда их арабы насилуют на улицах в присутствии мужей. Потом они мужьям объясняют, что вот так их надо было удовлетворять.
perestarok 20 июня 2018 | 17:58
"Парламент Венгрии принял закон, который вводит штрафы и заключение за помощь беженцам и нелегальным иммигрантам"
В Европе прогресс. Гитлеровцы расстреливали за помощь евреям и их укрывательство.
good_night 20 июня 2018 | 18:22
perestarok:
Да, как то не хорошо с евреями получилось!