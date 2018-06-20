"Парламент Венгрии принял закон, который вводит штрафы и заключение за помощь беженцам и нелегальным иммигрантам"

Парламент Венгрии принял закон, который вводит большие штрафы и даже тюремное заключение за помощь беженцам и нелегальным иммигрантам. Самим беженцам запрещено просить о легализации в Венгрии, если они пытаются попасть туда через третью страну, а не напрямую из того государства, откуда они бежали. Совет Европы и ОБСЕ резко осудили этот закон и назвали его не соответствующим европейским стандартам. При этом беженцев в Венгрии очень немного. По данным правительства, за последние три года убежище в стране получили чуть больше 2-х тысяч человек. 90% из них практически сразу направились в другие западноевропейские страны, — сообщает Би-би-си.