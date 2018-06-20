Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко объявила о намерении баллотироваться в президенты Украины

Напомним, выборы пройдут весной будущего года. В случае победы Тимошенко намерена провести реформу власти и превратить страну в парламентскую республику. «Если мой план станет реальностью, вы сможете всенародно избирать канцлера вместе с большинством в парламент», — сказала Тимошенко и добавила, что вместо слова «канцлер» можно использовать слово «гетман» или «премьер-министр».