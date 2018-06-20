Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко объявила о намерении баллотироваться в президенты Украины
Напомним, выборы пройдут весной будущего года. В случае победы Тимошенко намерена провести реформу власти и превратить страну в парламентскую республику. «Если мой план станет реальностью, вы сможете всенародно избирать канцлера вместе с большинством в парламент», — сказала Тимошенко и добавила, что вместо слова «канцлер» можно использовать слово «гетман» или «премьер-министр».
Комментарии19
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zemljanka 20 июня 2018 | 17:43
"В бой идут..."
evgolius7 20 июня 2018 | 17:50
Тимошенко , как у нас Собчак....
Может им надо встретится и полюбить друг дружку?
shlevet 20 июня 2018 | 17:47
рейтинг Тимошенко гораздо выше Порошенко, так что ждем от него очередного витка войны, дабы усидеть
liquidsky__ 20 июня 2018 | 18:06
shlevet: Самый нормальный кандидат, по сравнению с неадекватами во власти на окраине.
boseal 20 июня 2018 | 18:15
shlevet: госпожу Тимошенко сейчас усиленно топят на "порошенковском" телеканале "Прямой", причем даже те, кто ее раньше наоборот поддерживал. Зато интересно, что стали часто показывать в позитивном ключе "оппозиционера" Бойко.
testmeter 20 июня 2018 | 18:23
boseal: Все то ты знаешь, портянь. Интересуешься украинским информационным пространством?
boseal 20 июня 2018 | 18:30
testmeter: А почему бы и нет, мой друг? На пенсии много свободного времени.
good_night 20 июня 2018 | 17:52
Тыр-пыр, политическая колода Украины затёрта до дыр!
pontifig 20 июня 2018 | 18:00
good_night: Хахахахаха !!! Ты российскую в пример привести хочешь ?!
oneoretwo 20 июня 2018 | 17:52
...не мытьем, так катаньем: плешивый режим реанимирует подельницу в прокачке углеводородов...
zayac4 20 июня 2018 | 17:57
Единственный политик который сможет вытянуть Украину из болото.
seva1223 20 июня 2018 | 17:59
zayac4: главное чтоб в трясину не вытянул...
zayac4 20 июня 2018 | 18:06
seva1223: Топить страну это к Путину, Януковичу, Порошенко.
liquidsky__ 20 июня 2018 | 18:12
seva1223: Еще есть куда?
testmeter 20 июня 2018 | 18:25
zayac4: "сможет вытянуть Украину из болота" ///
Из Мокшанского болота?
jblack2 20 июня 2018 | 17:57
Порошенко видит в Юлии Тимошенко своего основного соперника на выборах, посему и начал через подконтрольные СМИ компанию по её дискредитации.
maya11 20 июня 2018 | 18:07
Надеюсь эта политическая шлюха не наберет хоть какого- то приличного кол-ва голосов. Неужели украинцы имеют такую короткую память и забыли многомиллиардный договор в угоду Пу, и не выгодный Украине, который страна оплачивала много лет. А Тимошенко жировала.
zayac4 20 июня 2018 | 18:19
maya11: Человек сначала думает, а потом говорит.
bandera 20 июня 2018 | 18:08
Лучший агент Путина.