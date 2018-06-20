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17:31, 20 июня 2018

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко объявила о намерении баллотироваться в президенты Украины

Напомним, выборы пройдут весной будущего года. В случае победы Тимошенко намерена провести реформу власти и превратить страну в парламентскую республику. «Если мой план станет реальностью, вы сможете всенародно избирать канцлера вместе с большинством в парламент», — сказала Тимошенко и добавила, что вместо слова «канцлер» можно использовать слово «гетман» или «премьер-министр».

Комментарии

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zemljanka 20 июня 2018 | 17:43

"В бой идут..."

evgolius7 20 июня 2018 | 17:50

Тимошенко , как у нас Собчак....
Может им надо встретится и полюбить друг дружку?

shlevet 20 июня 2018 | 17:47

рейтинг Тимошенко гораздо выше Порошенко, так что ждем от него очередного витка войны, дабы усидеть

liquidsky__ 20 июня 2018 | 18:06

shlevet: Самый нормальный кандидат, по сравнению с неадекватами во власти на окраине.

boseal 20 июня 2018 | 18:15

shlevet: госпожу Тимошенко сейчас усиленно топят на "порошенковском" телеканале "Прямой", причем даже те, кто ее раньше наоборот поддерживал. Зато интересно, что стали часто показывать в позитивном ключе "оппозиционера" Бойко.

testmeter 20 июня 2018 | 18:23

boseal: Все то ты знаешь, портянь. Интересуешься украинским информационным пространством?

boseal 20 июня 2018 | 18:30

testmeter: А почему бы и нет, мой друг? На пенсии много свободного времени.

good_night 20 июня 2018 | 17:52

Тыр-пыр, политическая колода Украины затёрта до дыр!

pontifig 20 июня 2018 | 18:00

good_night: Хахахахаха !!! Ты российскую в пример привести хочешь ?!

oneoretwo 20 июня 2018 | 17:52

...не мытьем, так катаньем: плешивый режим реанимирует подельницу в прокачке углеводородов...

zayac4 20 июня 2018 | 17:57

Единственный политик который сможет вытянуть Украину из болото.

seva1223 20 июня 2018 | 17:59

zayac4: главное чтоб в трясину не вытянул...

zayac4 20 июня 2018 | 18:06

seva1223: Топить страну это к Путину, Януковичу, Порошенко.

liquidsky__ 20 июня 2018 | 18:12

seva1223: Еще есть куда?

testmeter 20 июня 2018 | 18:25

zayac4: "сможет вытянуть Украину из болота" ///
Из Мокшанского болота?

jblack2 20 июня 2018 | 17:57

Порошенко видит в Юлии Тимошенко своего основного соперника на выборах, посему и начал через подконтрольные СМИ компанию по её дискредитации.

maya11 20 июня 2018 | 18:07

Надеюсь эта политическая шлюха не наберет хоть какого- то приличного кол-ва голосов. Неужели украинцы имеют такую короткую память и забыли многомиллиардный договор в угоду Пу, и не выгодный Украине, который страна оплачивала много лет. А Тимошенко жировала.

zayac4 20 июня 2018 | 18:19

maya11: Человек сначала думает, а потом говорит.

bandera 20 июня 2018 | 18:08

Лучший агент Путина.

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