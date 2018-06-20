Меркачева: В случае принятия закона о порядке зачета дней в СИЗО заключенные смогут рассчитывать на сокращение срока

Закон о новом порядке зачета дней в СИЗО в срок лишения свободы в нынешней редакции будет иметь обратную силу: его действие распространяется и на тех, кто уже отбывает наказание в колонии. В случае его принятия, многие заключенные по резонансным делам смогут рассчитывать на сокращение срока почти вполовину и на УДО. Об этом рассказала в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» зампред ОНК Москвы Ева Меркачева.

«Тех, кого мы видели за решеткой последние года два-три, даже с учетом того, что им дали большие сроки, они уже сейчас могут вздохнуть свободно, понимая, что почти половину этих сроков они отсидели, если такой перерасчет примут, это радует. И это возможность претендовать на УДО», — сказала она.

Е.Меркачева при этом напомнила, что депутаты могут внести правки на любом этапе одобрения этого документа.

«Будем надеяться, что в таком первоначальном виде документ останется, и тогда многие люди выйдут», — заключила она.