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16:33, 20 июня 2018

Матч Португалия-Марокко проходит в эти минуты в Лужниках

Лидер сборной Португалии Криштиану Роналду возглавил список бомбардиров на чемпионате мира по футболу. Сегодня Роналду отличился на четвертой минуте матча Португалия-Марокко: теперь на его счету четыре мяча в двух играх.
Матч Португалия-Марокко проходит в эти минуты в Лужниках. Счет – 1:0. Идет второй тайм.

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ostapbey 20 июня 2018 | 16:41

.В Санкт-Петербурге ищут водителя черных «Жигулей», отправившего в больницу иностранного туриста. Не удовлетворившись оплатой, таксист сам забрал причитающееся, информирует fontanka.ru.

Сообщается, что избитого 38-летнего болельщика из Франции доставили в одну из городских больниц. Мужчину с черепно-мозговой травмой, проломленным черепом, сломанным носом и разбитым лицом сразу поместили в реанимацию. Виновником своего состояния пострадавший назвал таксиста. По словам француза, водитель черных «Жигулей» избил его, отобрал деньги и в половине пятого утра выбросил почти в четырех километрах от его отеля «Авент Инн».

Позже выяснилось, что он не единственный постоялец этой гостиницы, которому испортили впечатления от посещения России. Помощи полицейских попросил в Питере 37-летний земляк пострадавшего. В пять утра практически на том же месте, что и в первом случае, он столкнулся с невысоким мужчиной в кожаной куртке, который отобрал у туриста недорогой телефон и 5,5 тысяч рублей (менее 90 долларов).

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