Лидер сборной Португалии Криштиану Роналду возглавил список бомбардиров на чемпионате мира по футболу. Сегодня Роналду отличился на четвертой минуте матча Португалия-Марокко: теперь на его счету четыре мяча в двух играх.

Матч Португалия-Марокко проходит в эти минуты в Лужниках. Счет – 1:0. Идет второй тайм.