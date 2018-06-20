Еврокомиссия ввела пошлины в размере 25% на товары из США

Это ответ на ввод Вашингтоном сборов на сталь и алюминий. В список американских товаров вошли, в частности, табачные изделия, джинсовая одежда, кукуруза и рис, а также клюква. Новые пошлины вступают в силу с 22-го июня. По подсчетам Еврокомиссии, они затронут импорт американских товаров на сумму около 3-х миллиардов долларов.

Между тем, ущерб для ЕС от повышения США пошлин на сталь и алюминий составит 6,5 миллиардов долларов.