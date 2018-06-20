Еврокомиссия ввела пошлины в размере 25% на товары из США
Это ответ на ввод Вашингтоном сборов на сталь и алюминий. В список американских товаров вошли, в частности, табачные изделия, джинсовая одежда, кукуруза и рис, а также клюква. Новые пошлины вступают в силу с 22-го июня. По подсчетам Еврокомиссии, они затронут импорт американских товаров на сумму около 3-х миллиардов долларов.
Между тем, ущерб для ЕС от повышения США пошлин на сталь и алюминий составит 6,5 миллиардов долларов.
Комментарии5
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hastings 20 июня 2018 | 16:37
Гнать надо пиндосов со всех рынков!
real74 20 июня 2018 | 16:45
hastings: это тоже самое, что орать тебе на своей работе- гнать нашего босса с работы-))
polsan 20 июня 2018 | 16:47
hastings: о, Да ))) ты это можешь сделать у успехом и всего за 11-80 ))
pravdatut 20 июня 2018 | 16:41
Украина может поставить табачные изделия, кукурузу.
alex362 20 июня 2018 | 16:48
Двадцать второго июня,
Ровно в четыре часа...