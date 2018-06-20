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16:31, 20 июня 2018

Кудрин: В госкорпорации Роскосмос обнаружены нарушения более чем на 700 миллиардов рублей

Об этом сообщил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин. По его словам, результаты проверок уже легли в основу уголовных дел. О каких именно делах идет речь, он не уточнил, — сообщает «Интерфакс».

Комментарии

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ostapbey 20 июня 2018 | 16:34

Банду Рогозина под суд!!!!
Даже

kindman_a 20 июня 2018 | 16:40


А чё нетак?
В Роскосмосе и ворьё должно быть космических масштабов. :-)))

juche 20 июня 2018 | 16:55

Вот и ваши пенсии, сколько там хотят сэкономить?

tadolg 20 июня 2018 | 16:53

ostapbey: только Рогозина? А сочинителей и держателей этой системы, при которой из бюджета можно выводить сотни миллиардов и никто не почешется?
Да и кто сказал, что виноватым сделают Рогозина? Так, какая-нибудь васильева дома посидит с годик, клипы поснимает, стихи попишет, да и снова на работенку в какое-нибудь тепленькое место.

ostapbey 20 июня 2018 | 17:05

tadolg: а как вы думаете, вот эти 700 млр рублей ВОШЛИ в показатели ВВП по ППС?
Типа что впереди планеты всей Россия по этому ВВП и ППС
Даже?

moskovich 20 июня 2018 | 16:40

Я даже догадываюсь каким словом эти так называемые нарушения называются.

tag188 20 июня 2018 | 16:43

Для населения изображается бурная непримиримая борьба с коррупцией с началом нового президентского срока. Население в восторге -- наконец-то, железной рукой стали наводить порядок.
Это должно отвлечь внимание от повышения НДС, пенсионного возраста, с июля тарифов ЖКХ и тд.

equus 20 июня 2018 | 16:46

tag188:
Это верно.
Ну, и "по амбарам помести, по сусекам поскрести" жизнь заставила...

trans 20 июня 2018 | 16:46

Вот что сказал Степашин, ранее возглавлявший Счетную палату - "Последней каплей, переполнившей чашу моего терпения и подвигнувшей меня написать заявление об отставке, стала проведенная плановая аудиторская проверка московского предприятия ОАО"Техмашоборон". Нами были вскрыты факты хищения государственных средств в размере 3 миллиардов рублей. Материалы проверки были переданы нами в Генеральную прокуратуру, которая как обычно отказала в возбуждении уголовного дела.

И в этот момент я окончательно перестал понимать— для чего существует наше ведомство? Только за 10 месяцев 2014 года мы вскрыли хищений из государственного бюджета на 37 триллионов рублей, которые выведена за рубеж через различные оффшорные компании. И никаких уголовных дел!"

rampa 20 июня 2018 | 16:51

trans: своих не сдаем. Можно сажать только не особо приближенных к телу.

(комментарий скрыт)

sm59 20 июня 2018 | 17:00

Да там и искать не надо... ЛЮБОЙ договор - откат 30-70%. Иногда пытаются спрятать подальше, но чаще даже не заморачиваются. Пишут липовые акты приемки-сдачи не существующих работ.

putin_itogy 20 июня 2018 | 17:02

Виолончель - стоимость - 2 000 000 000 $...
Батут - стоимость - 700 000 000 000 RUR...

Нас не догонят....

США нервно курят в сторонке.
Мы крутые!
Можем повторить!

compare 20 июня 2018 | 17:04

сие утешает...хоть медленнее будет увеличиваться количество орбитального мусора..

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