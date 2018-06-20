Либертарианская партия подала заявку на проведение 1 июля митинга в Москве против повышения НДС и пенсионного возраста
Либертарианская партия подала заявку на проведение 1-го июля митинга в Москве против повышения НДС и пенсионного возраста. Об этом пресс-секретарь партии написала в своем Твиттере. Акцию планируется провести на проспекте Сахарова.
Накануне Алексей Навальный заявил о проведении митингов против пенсионной реформы в нескольких десятках российских городов, где не проводится Чемпионат мира по футболу. Москва в это число не входит.
Комментарии8
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tks 20 июня 2018 | 16:36
Либертины - молодцы!!
Обратили внимание на НДС!!
Респект либертинам, почёт и уважуха!!
hastings 20 июня 2018 | 16:40
tks: не нравятся мне эти либерторианцы. Даже одно название чуждое какое то и православного люда в их рядах маловато :/
ivfn 20 июня 2018 | 16:42
hastings:
Кстати заранее знают ,что их ушлют куда пораньше. Даже Лелик не проводит митинг в Москве.
polsan 20 июня 2018 | 16:52
hastings: какая же каша в ваших ребята головах троллей! )) Действительно рабский труд за 11-80 унижает и отупляет люмпенов до маразма! ))
m_doc 20 июня 2018 | 17:00
polsan: По тебе и видно, мойщик немецких унитазов:)))
benny_point 20 июня 2018 | 16:43
Финансирование ЛПР ведётся из США и поэтому эта так называемая партия никакого отношения к России не имеет. А это значит, что США нагло лезут в дела России и на основании этого властям необходимо всю эту купленную гниль посадить в кутузку, выдав им для профилактики пиZдюлей.
barbarus Руслан Вазирович 20 июня 2018 | 16:54
benny_point: никакого финансирования лпр со стороны США нету, балабол
m_doc 20 июня 2018 | 16:47
Капиталисты против капитализма?!? Дожили...
Умом рос. оппов не понять:))