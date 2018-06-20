Либертарианская партия подала заявку на проведение 1 июля митинга в Москве против повышения НДС и пенсионного возраста

Либертарианская партия подала заявку на проведение 1-го июля митинга в Москве против повышения НДС и пенсионного возраста. Об этом пресс-секретарь партии написала в своем Твиттере. Акцию планируется провести на проспекте Сахарова.

Накануне Алексей Навальный заявил о проведении митингов против пенсионной реформы в нескольких десятках российских городов, где не проводится Чемпионат мира по футболу. Москва в это число не входит.