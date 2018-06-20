Матвиенко: Пенсионная реформа не будет отложена
Пенсионная реформа не будет отложена. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. «Могут быть уточнения, шлифовка законопроектов, но отложить реформу? Нет. Законы должны быть приняты осенью», — сказала Матвиенко. При этом она пообещала, что законодатели учтут конструктивные предложения противников повышения пенсионного возраста при доработке законопроектов, — сообщает «Интерфакс». Матвиенко также напомнила, что каждый регион в течение 30-ти дней должен высказать свое отношение к проекту закона.
Комментарии34
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adl1964 20 июня 2018 | 17:06
Как можно вообще работать после 60 ти, при такой продуктовой корзине, цен на лекарство и без света в конце туннели?
Как учитель, врач, инженер, рабочий и тд. будет работать без свежей памяти, физической слабости и душевной апатии на будущее?
Как учитель заявляю. Пусть Матвиенко (ОДНА!!!)хоть на один урок, зайдет в 9 класс и просто поговорит с учениками.
andr69 20 июня 2018 | 17:07
Граждане вправе высказывать свою точку зрения. Формы ее выражения могут быть разные. Но нам насрать на это - сказала Валька.