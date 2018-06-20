Меркачева: Согласно новому правилу в СИЗО «Лефортово», заключенные не могут общаться с правозащитниками в камере

Согласно новым правилам в СИЗО «Лефортово», заключенные не могут общаться с правозащитниками в камере. Для разговора их должны вывести в отдельное помещение сотрудники изолятора после получения согласия от самих заключенных. Об этом рассказала в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» зампред ОНК Москвы Ева Меркачева.

«В «Лефортово» появилось новое правило, согласно которому мы не можем общаться с заключенными в камерах. Что это означает? Заключенных должны вывести для нас в особое помещение. Это такая «фишка Лефортово», это они придумали сами. Мы когда к придем, например, к арестованной за шпионаж Карине Цуркан, то у нее спорят, желает ли она пообщаться с нами? И только если она изъявит желание, то ее выведут в специальное помещение. А если нет, то мы можем попросить только открыть двери камеры и с порога что-нибудь выкрикнуть. Это все очень странно», — рассказала она.

Е.Меркачева подчеркнула, что правозащитники пока не оспорили это нововведение в судебном порядке, однако планируют это сделать.

Она пояснила, что при таком порядке общения с заключенными нет гарантии того, что передаваемые сотрудниками изолятора сведения о желании или нежелании заключенных общаться с правозащитниками будут достоверными.

«Все, к сожалению, идет на ужесточение, это факт. Такого, чтобы нам запрещали разговаривать в камерах, не было никогда и нигде», — заключила Е.Меркачева.