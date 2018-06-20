Меркачева: Согласно новому правилу в СИЗО «Лефортово», заключенные не могут общаться с правозащитниками в камере
Согласно новым правилам в СИЗО «Лефортово», заключенные не могут общаться с правозащитниками в камере. Для разговора их должны вывести в отдельное помещение сотрудники изолятора после получения согласия от самих заключенных. Об этом рассказала в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» зампред ОНК Москвы Ева Меркачева.
«В «Лефортово» появилось новое правило, согласно которому мы не можем общаться с заключенными в камерах. Что это означает? Заключенных должны вывести для нас в особое помещение. Это такая «фишка Лефортово», это они придумали сами. Мы когда к придем, например, к арестованной за шпионаж Карине Цуркан, то у нее спорят, желает ли она пообщаться с нами? И только если она изъявит желание, то ее выведут в специальное помещение. А если нет, то мы можем попросить только открыть двери камеры и с порога что-нибудь выкрикнуть. Это все очень странно», — рассказала она.
Е.Меркачева подчеркнула, что правозащитники пока не оспорили это нововведение в судебном порядке, однако планируют это сделать.
Она пояснила, что при таком порядке общения с заключенными нет гарантии того, что передаваемые сотрудниками изолятора сведения о желании или нежелании заключенных общаться с правозащитниками будут достоверными.
«Все, к сожалению, идет на ужесточение, это факт. Такого, чтобы нам запрещали разговаривать в камерах, не было никогда и нигде», — заключила Е.Меркачева.
Комментарии3
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kamen_12 20 июня 2018 | 16:31
У кого деньги правозащитники берут, тот и прав. О правах человека речи не идёт.
blinorozhiy_chmo 20 июня 2018 | 16:40
Нам кажется, что доморощенные "правозащитники" - не нужная коррупционная составляющая.
Вообще их близко не подпускать.
ltyio 20 июня 2018 | 16:31
Что здесь нового и эксклюзивного ? Во всех российских СИЗО заключенные общаются не только с правозащитниками, но и со своими адвокатами, а также следователями в специально отведенных помещениях. Вход непосредственно в камеру посторонним лицам запрещен.