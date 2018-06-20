Сегодня в России началась приемная компания в вузы
Она завершится 26 июля, абитуриенты могут подать документы максимум в 5 вузов. Сегодня выпускники писали последний ЕГЭ по физике и литературе, экзамены прошли штатно, — сообщает Рособрнадзор.
Физику в этом году писало почти в три раза больше выпускников, чем литературу. Серьезных сбоев в ходе экзаменов не было. Никаких утечек материалов ЕГЭ по этим предметам также не замечено, уверяют в ведомстве. Результаты экзаменов выпускники узнают не позднее 5 июля.
Тем временем Рособрнадзор уже подводит итоги сдачи ЕГЭ по русскому языку, это один из двух обязательных предметов. По данным ведомства, высший балл в этом году получили почти четыре тысячи учеников. В целом, эти результаты сопоставимы с картиной прошлого года, отмечают в Рособрнадзоре. Средний результат составил около 70 баллов. Тех, кому не удалось набрать на экзамене даже минимума, – менее 1%.
В ведомстве также сообщили о начале приемной кампании в российские вузы. Она продлится до 26 июля.
В начале июня учителя и родители выпускников рассказали о масштабной утечке материалов ЕГЭ как минимум по двум предметам – математике и химии. В Рособрнадзоре все отрицают – по их данным, нигде в России подобных нарушений не было.
Комментарии5
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t_philippova 20 июня 2018 | 16:17
Вы хотели сказать кАмпания. Верно?
ivar1964 20 июня 2018 | 16:20
t_philippova: А вдруг они правду написали? Именно кОмпания! Вот они по-компанейски и решат, кто достоин поступления, а кто ...
m_doc 20 июня 2018 | 16:21
t_philippova: Неверно. У этих тупарей министерство иностранных дел мужского рода. Вы слишком много от них хотите:)
isnowanaarene 20 июня 2018 | 16:34
m_doc: МИД у меня тоже мужского рода. Разумного объяснения не приведу, но это так(.
m_doc 20 июня 2018 | 16:42
isnowanaarene: А МВД какого рода? Внутреннего?:))