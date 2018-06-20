Начинается второй тайм матча между сборным Португалии и Марокко

Португальцы смогли забить первый гол, благодаря очередному феноменальному трюку Криштиану Роналду, который двумя движениями избавился от опеки защитника и отправил мяч в марокканские ворота в падении головой. При этом нельзя сказать, что португальцы имели серьезное преимущество. Забив, одни отошли назад, но марокканцы не смогли конвертировать территориальное преимущество в опасные моменты. На последних минутах тайма у марокканцы получили возможность на штрафной, но одна из главный хзвезд команды Бенатия пробил головой рядом со штангой.



В 18 часов начнется матч Уругвай – Саудовская Аравия. Если южноамериканская команда не проиграет, сборная России выйдет в плей-офф чемпионата мира.