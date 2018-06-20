Жан-Клод Юнкер подтвердил сообщения о чрезвычайном саммите глав государств и правительств по проблемам миграции

Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер подтвердил сообщения о чрезвычайном саммите глав государств и правительств нескольких европейских стран по проблемам миграции. Встреча состоится в воскресенье в Брюсселе.

Инициатором мини-саммита стала Ангела Меркель. Канцлер стремится сохранить принцип Шенгена с открытыми границами. Однако она подвергается политическому шантажу внутри своего консервативного блока.

Министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер поставил ей ультиматум: если общеевропейское урегулирование проблемы нелегальной миграции не будет найдено, через две недели он начнет контролировать границы Германии. Это может привести к распаду сначала консервативного блока ХДС/ХСС, затем коалиционного правительства ФРГ и вызвать новые выборы в бундестаг. Председатель ХДС канцлер Ангела Меркель пытается всеми силами предотвратить грозящий коллапс. При этом она не собирается идти на уступки лидеру ХСС и главе германского МВД Хорсту Зеехоферу.

Общеевропейское решение проблемы означает справедливое и солидарное распределение беженцев по странам Евросоюза, возможность отсылать мигрантов в государства ЕС, из которых они прибыли, а также усиленный контроль границ Шенгена. Дальнейшие шаги – это соглашение с пограничными странами Африки и устранение причин миграции.

Ангела Меркель уже встретилась с премьер-министром Италии Джузеппе Конте и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Запланированы такжеее встречи с другими лидерами стран ЕС и президентом Европейского совета.

По информации из кругов Евросоюза, в «неформальной рабочей» встрече примут участие также лидеры Франции, Италии, Греции, Австрии, Испании и Болгарии. Эммануэль Макрон уже пообещал Меркель поддержать ее предложения на саммите Евросоюза, который пройдет в конце июня.