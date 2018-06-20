Румынский МИД сообщил о готовности оказать консульскую поддержку члену правления «Интер РАО» Карине Цуркан
На прошлой неделе ее арестовали по обвинению в шпионаже в пользу Бухареста.
Официального сообщения от российского посольства в Румынии пока нет, сообщил глава МИД страну Теодор Мелешкану. По его словам, единственное, что пока может сделать Бухарест для Цуркан – убедиться, что ее права уважаются в соответствии с российскими законами, передает ТАСС. Источник «Интерфакса», между тем, отметил, что член правления «Интер РАО» подозревается в передаче данных о крупных энергетических проектах России за рубежом румынской Службе внешней разведки. Своей вины Цуркан, гражданка России и Румынии, не признает, но у следствия есть изобличающие ее сведения, отмечает собеседник агентства. Само дело имеет гриф «секретно». Тем временем ряд других источников «Интерфакса» рассказали о том, что свидетелем по делу Цуркан проходит замглавы Минэнерго Вячеслав Кравченко. Собеседники говорят, что чиновник уже был допрошен: он уверяет, что не знал о шпионской деятельности члена правления «Интер РАО». В то же время по одним данным Кравченко уже подал в отставку с поста замглавы Минэнерго, другие источники, впрочем, это отрицают, пишет «Интерфакс».
Цуркан два года назад отказалась от гражданства Молдавии, об этом ТАСС сообщили в аппарате президента страны.
Комментарии3
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tvitov66 20 июня 2018 | 16:16
Если Карина Цуркан гражданка Румынии, то какой-же она румынский шпиЁнЪ? Она однозначно румынский патриот! Вопрос в другом - КАКОЙ ГАД ЕЁ НА ЭТУ ДОЛЖНОСТЬ ПОСАДИЛ?
benny_point 20 июня 2018 | 16:36
tvitov66: КАКОЙ ГАД ЕЁ НА ЭТУ ДОЛЖНОСТЬ ПОСАДИЛ?
У этого гада есть имя-отчество - Анатолий Борисович, а остальное дело ФСБ в разборке говна.
ssm17 20 июня 2018 | 17:03
Не очень понятно, подписывала ли госпожа Цуркан что-то вроде "первой формы" (допуск к сведениям, составляющим гос.тайну) перед тем, как получила доступ к секретным сведениям. Если да, то, в общем, ее за дело арестовали. Если же нет, то это беспредел и очередная попытка господ в погонах получить дополнительные "звезды" на дутом деле.