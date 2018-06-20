Меркачева: У арестованной за шпионаж топ-менеджера «Интер РАО ЕЭС» Цуркан до сих пор нет своего адвоката

Арестованная 19 июня за шпионаж топ-менеджер «Интер РАО ЕЭС» Карина Цуркан до сих пор не смогла заключить соглашения с частным защитником. Это, вероятно, связано с тем, что в семье К.Цуркан пока нет возможности обратиться к квалифицированному частному адвокату. Об этом сказала в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» зампред ОНК Москвы Ева Меркачева.

«Сложно представить, в чем там суть дела, потому что на сегодняшний день у Цуркан нет адвоката. Я имею в виду адвоката по соглашению, а не государственного, потому что мы все понимаем, что это — не адвокат, а скорее помощник следователя. Возможно, проблема в том, что у нее неполная семья, у нее есть 15-летний сын без отца, и в семье пытаются разобраться, что случилось и что делать», — сказала она.

При этом Е.Меркачева отметила, что адвокат Команды 29 Иван Павлов, известный своей специализацией по статьям «шпонаж», изъявил готовность взяться за дело К.Цуркан. «Иван Павлов уже высказал свое желание: он сказал, что готов, если кто-то к нему обратится», — пояснила она.

Е.Меркачева также добавила, что правозащитники из московского ОНК еще не имели возможности навестить находящуюся в заключении К.Цуркан.