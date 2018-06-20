Лидер сборной Португалии Криштиану Роналду возглавил список бомбардиров на чемпионате мира по футболу
Сегодня Роналду отличился на четвертой минуте матча Португалия-Марокко: теперь на его счету четыре мяча в двух играх.
Матч Португалия-Марокко проходит в эти минуты в Лужниках. Счет – 1:0.
Комментарии4
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
andreyoo 20 июня 2018 | 15:36
теперь на его счету четыре мяча в двух играх.
--- ... из четырех же забитых всей португальской сборной.
Роналду конечно умничка, но почему у Португалии других футболистов нет?
kamen_12 20 июня 2018 | 16:07
andreyoo: Биоробот какой то. Прыгает неестественно высоко.
glotze7 20 июня 2018 | 16:01
Роналду - чемпион-провокатор. Во встрече с Испанией 2 из 3 голов - по штрафным за броски под ноги защитников. Это - лучший?
skull9 20 июня 2018 | 16:09
glotze7: Ты со штрафного на последней минуте хоть раз Де Хеа забивал???