Силуанов: Из-за повышения НДС, инфляция в России может вырасти на полтора процентных пункта
Из-за повышения НДС, инфляция в России может вырасти на полтора процентных пункта, — считает вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов. Он уверен, что повышение ставки НДС не скажется на малообеспеченных гражданах. По прогнозу Минфина, в этом году инфляция России составит около 3%, а в 2019-ом году может вырасти до 4-4,5%.
Комментарии11
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apels 20 июня 2018 | 15:42
Ну уверенность он выражает напрасно :) Уж он то прекрасно знает, что именно малообеспеченные и пострадают в первую очередь и сильнее всего. А уж потом региональные бюджеты, и не сырьевые предприятия.
dorin1987 20 июня 2018 | 16:04
apels: /малообеспеченные и пострадают в первую очередь/ - Ввиду чего? Разве они не пронаблюдали за т.н. "выборами" думы и переназначением царька РФ? Разве радости от жизни в ымперии царька РФ не достаточно, что бы преодолеть "страдания" от налогов?
apels 20 июня 2018 | 17:03
dorin1987: Вы смешиваете красное и мокрое :) Кто-то из малообеспеченных яростно поддерживает Путина а кто-то Навального. Однако теперь и хомяки и ватники одинаково заплатят повышением НДС. И вряд-ли противник режима испытает радость от того, что корзинка продуктов станет легче.
seryj_wolk 20 июня 2018 | 15:46
Раз все подорожает, а все подорожает вследствие увеличения НДС, то это ударит по всем, но больнее всего по самым бедным. Врет путинский холуй.
yralez 20 июня 2018 | 15:48
До чего приятный человек........вот только умные волосы покинули голову подлеца.
plidurok Андрей Филимонов 20 июня 2018 | 15:53
Даже никогда не встречая этого человека можно с уверенностью сказать, что глаза у него голубые-голубые!
marfa_1953 20 июня 2018 | 16:00
повышение ставки НДС не скажется на малообеспеченных ..
___________
Верим! Всегда. А как иначе-то?
Санкции нам на пользу: и ведь это мы тоже видим.
Так что - продолжайте врать в том же духе и с тем же энтузиазмом.
sokal123 20 июня 2018 | 16:10
marfa_1953: Лен , я у моря практически невозможно писать. Ты все верно написала,я согласен с тобой. А знаешь здесь в Словении мало кто знает о повышении пенсии у нас. Какая безграмотность!
marfa_1953 20 июня 2018 | 16:50
sokal123: Привет, Саш! Это не страшно, что писать невозможно: легко компенсируется прелестями Адриатики!
Безграмотность, конечно, поражает: неужто словенцы не находят времени для волнений по поводу наших пенсий? Ай.яй,яй.)
jblack2 20 июня 2018 | 16:01
Добавим сюда ещё 1,5-2% роста инфляции по причине 10% процентного роста цен на топливо...
orein51 20 июня 2018 | 16:13
Силанов: "повышение ставки НДС не скажется на малообеспеченных гражданах" - у них и так ни хрена нет...