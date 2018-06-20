Силуанов: Из-за повышения НДС, инфляция в России может вырасти на полтора процентных пункта

Из-за повышения НДС, инфляция в России может вырасти на полтора процентных пункта, — считает вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов. Он уверен, что повышение ставки НДС не скажется на малообеспеченных гражданах. По прогнозу Минфина, в этом году инфляция России составит около 3%, а в 2019-ом году может вырасти до 4-4,5%.