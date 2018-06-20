Заммэра Москвы: Проблемы обманутых дольщиков в Москве нет, есть объекты с затягиванием сроков строительства

Проблемы обманутых дольщиков в Москве нет. Есть объекты с затягиванием сроков строительства, город принял решение крупные объекты достроить сам, — заявил заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин. По его словам, за последние семь лет власти решили проблемы 11 тысяч дольщиков. С 1 июля будущего года в России будут полностью отменены договоры долевого строительства.