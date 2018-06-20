Заммэра Москвы: Проблемы обманутых дольщиков в Москве нет, есть объекты с затягиванием сроков строительства
Проблемы обманутых дольщиков в Москве нет. Есть объекты с затягиванием сроков строительства, город принял решение крупные объекты достроить сам, — заявил заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин. По его словам, за последние семь лет власти решили проблемы 11 тысяч дольщиков. С 1 июля будущего года в России будут полностью отменены договоры долевого строительства.
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andy66 20 июня 2018 | 15:48
когда контракт не выполнен в срок - это и есть обман
s_a_n_d_r_a 20 июня 2018 | 16:26
andy66:
Интересно получается, по заммэру, "проблемы обманутых дольщиков в Москве нет". А обманутые дольщики есть:)
bbob 20 июня 2018 | 15:50
И бедности тоже нет. Есть люди, у которых количество денег ограничено