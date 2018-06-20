Еврокомиссия утвердила дополнительные пошлины в размере 25% на товары из США почти на 3 миллиарда евро, — сообщает Рейтер. Пошлинами будут облагаться около 200 товаров, в частности, американские мотоциклы, джинсы, бурбон, сигареты и косметика. ЕС начнет взимать пошлины с американского импорта с 22-го июня. Это ответ Европы на американские заградительные пошлины на импорт стали и алюминия.