Еврокомиссия утвердила дополнительные пошлины в размере 25% на товары из США почти на 3 миллиарда евро
Еврокомиссия утвердила дополнительные пошлины в размере 25% на товары из США почти на 3 миллиарда евро, — сообщает Рейтер. Пошлинами будут облагаться около 200 товаров, в частности, американские мотоциклы, джинсы, бурбон, сигареты и косметика. ЕС начнет взимать пошлины с американского импорта с 22-го июня. Это ответ Европы на американские заградительные пошлины на импорт стали и алюминия.
Комментарии9
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olenenok_zed 20 июня 2018 | 15:33
)))) Трампушка ) лось )))
blinorozhiy_chmo 20 июня 2018 | 15:50
Крысы в бочке НАЧАЛИ пожирать друг друга. ))))))
andreyoo 20 июня 2018 | 15:38
Торговая война "Америка против Мира" или наоборот.
Ну что ж ... посмотрим. Учитывая объемы российско-американской торговли, нам пох. Можем жевать попкорн и делать ставки.
avp235 20 июня 2018 | 15:44
andreyoo:
"Можем жевать попкорн и делать ставки".
С попкорном промашка - американская еда. Бурбон, опять же.
andreyoo 20 июня 2018 | 15:53
avp235: С попкорном промашка - американская еда.
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Полагаете кукурузу изобрели американцы? И он импортируюется из Америки? Хм!
Американцы лишь обнаружили ее способность вздуваться при нагревании. И то это были еще индейцы, еще до изобретения европейцами мореплавания. Так что нормуль, кошерненько.
tvitov66 20 июня 2018 | 16:00
andreyoo: вам бы Вавилова нашего почитать, узнали-б чо и откуда произрастает ... но видать наша вата больше от бояры пухнет, чем от знаний
andreyoo 20 июня 2018 | 16:24
tvitov66: Отвали быдло безграмотное!
e_jon 20 июня 2018 | 15:51
подняли эти, подняли те, обратно подняли эти и опять подняли те.... вроде идиоты, ан нет, не скажи, это всего лишь с первого взгляда так видно, а на самом деле товары дорожают, простой народ платит больше, а эти типа свои народы защищают, поднимают и поднимают...!
sergirusso 20 июня 2018 | 16:02
e_jon: Не хочешь - не плати... Другое дело, что интенсивность товарооборота(аналог обмена веществ в организме) снижается. может, это и не страшно. До второй мировой Британские острова львиную долю продовольствия получали из колоний. Немцы этот канал отрезали, а англичане не померли, да и в Индии научились ткани ткать...