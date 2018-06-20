ГД: Один день в СИЗО приравнивается к полутора дням в колонии общего режима
Госдума одобрила во втором чтении поправку в уголовный кодекс, в соответствии с которой один день в СИЗО приравнивается к полутора дням в колонии общего режима или двум дням в колонии-поселении.
Это связано с тяжелыми условиями задержания заключенных в следственных изоляторах, — рассказал один из авторов законопроекта Павел Крашенинников.
Законопроект был внесен в Думу ровно 10 лет назад. Сейчас для фигурантов уголовных дел, вне зависимости от назначенного наказания, используется правило «день за день». Это правило сохранится для тех, кто отбывает срок в тюрьмах, а также колониях особого и строгого режима.
Комментарии10
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yralez 20 июня 2018 | 15:33
А один день по эту сторону решетки теперь для расеянина приравнен к 0,5 дня.
mc_murphy101 20 июня 2018 | 15:45
Один день в СИЗО приравнивается к полутора дням в колонии общего режима...
Ну будут вместо десяти лет, давать тринадцать, и в итоге, если судья хотела дать десять лет, то десять и получится.
oldcitizen 20 июня 2018 | 16:11
mc_murphy101: , если судья хотела дать десять лет, то десять и получится.
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Чего "судья хотела"? У нас нет суда, следовательно, нет и судей. А те, которые в мантиях, ничего не хотят. Они выполняют заказы. Как официанты.
mc_murphy101 20 июня 2018 | 16:19
oldcitizen:
И что значит твоя реплика, чего ты хочешь сказать? Нужно провести судебную реформу и менять систему? Тогда судьи у нас, будут все кристально чистыми?
oldcitizen 20 июня 2018 | 16:50
mc_murphy101: Тогда судьи у нас, будут все кристально чистыми?
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Пусть они, хотя бы, будут. То что есть сейчас, хоть чистые, хоть не чистые, только не судьи.
zolingen 20 июня 2018 | 15:49
yralez: и пенсию в 130 лет
zolingen 20 июня 2018 | 15:35
Таким образом, чтобы сократить срок в полтора раза нужно не вкалывать ,а не вылезать из СИЗО.
vlabar1960 20 июня 2018 | 16:07
Маловероятно, но всё же, если суд оправдает, то компенсировать будут отсидку в колонии? Вообще надо запретить содержание в СИЗО, пока не создадут нормальные условия содержания.
parasuk_ 20 июня 2018 | 16:12
vlabar1960: Знавал я одного горемыку, который был вчистую оправдан после 7 лет отсидки, так вот ему в качестве компенсации присудили что-то около 100 тыс. рублей и путевку в санаторий мвд
oldcitizen 20 июня 2018 | 16:14
Зато теперь будет просто поступать с осуждёнными невиновно. Сейчас им обычно шьют обвинительный приговор со сроком отсидки в СИЗО. (Оправдательные приговоры запрещены). И освобождают в зале суда. Теперь это делать будет проще.