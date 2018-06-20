МелешканУ: МИД Румынии готов оказаться консульскую поддержку Карине Цуркан

МИД Румынии готов оказаться консульскую поддержку Карине Цуркан, — заявил министр иностранных дел Теодор Мелешкану. При этом он говорит, что пока не получал официальной информации о задержании Цуркан российскими правоохранительными органами. Топ-менеджера компании Интер РАО обвиняют в шпионаже в пользу Румынии. По некоторым данным, Цуркан — гражданка Румынии и России. В 2016-ом году она отказалась от гражданства Молдавии.