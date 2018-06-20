МелешканУ: МИД Румынии готов оказаться консульскую поддержку Карине Цуркан
МИД Румынии готов оказаться консульскую поддержку Карине Цуркан, — заявил министр иностранных дел Теодор Мелешкану. При этом он говорит, что пока не получал официальной информации о задержании Цуркан российскими правоохранительными органами. Топ-менеджера компании Интер РАО обвиняют в шпионаже в пользу Румынии. По некоторым данным, Цуркан — гражданка Румынии и России. В 2016-ом году она отказалась от гражданства Молдавии.
Комментарии13
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good_night 20 июня 2018 | 15:34
Двоечники!
suren_112 20 июня 2018 | 15:37
good_night:
Газпром сократил финансирование, набрали таджикских гастарбайтеров, с тремя классами и двумя коридорами.
ura_russians 20 июня 2018 | 16:03
suren_112:
в чубайсовском рао очередной шпион.
может начинать с самого чубайса надо?
tvitov66 20 июня 2018 | 16:06
Если она гражданка Румынии, то какой-же она румынский шпиЁнЪ? Она однозначно румынский патриот!
suren_112 20 июня 2018 | 15:35
МелешканУ:
МИД Румынии готов оказаться консульскую поддержку Карине Цуркан
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Это даже не молдаван заголовок писал, а таджик какой-то.
tremens_delirium 20 июня 2018 | 15:39
suren_112: ✄ Это даже не молдаван заголовок писал, а таджик какой-то. ✄
или румын, отказавшийся от гражданства Таджикистана.
tremens_schmurdjak6 20 июня 2018 | 15:50
tremens_delirium: tremens_delirium: ...Рувинскому же полезно озаботиться Хуцпой....
Новости Хуцпы от 20 июня 2018 | 11:33
Жидовский ДЕБИЛ с погонялом "tremens" их ЧУХНИ,
Поганый язык свой в СВОЮ же ТУХЕСКУ ЗАТКНИ...
Не смей больше "штрафом" грозить ПАТРИОТУ...
А лучше готовь свою глотку к большому ЗАГЛОТУ!
ХУЦПА.
=
tremens_delirium: ...Сайт собирается хоть как-нибудь бороться с ХУЦПОЙ?
Новости Хуцпы от 10 июня 2018 | 17:46
Дебил - tremens, ИЕГУДОН пархатый из ЧУХНИ,
Пожри маццы,поспи, а после ты в ПАРАШЕ УТОНИ...
Исчезни,delirium-МАМЗЕР из жизни кошерных ЕВРЕЕВ
А то я совсем на всех ЖИДОХОХЛОВ,как ПРИАП,ОЗВЕРЕЮ.
Порушу тухески со злости я многим "еховским" ЖИДАМ
Потом,как негодный,БЭУшный товар, их АРАБАМ отдам...
=
tremens_delirium:.... антисемитских приколов Хуцпы....
Новости Хуцпы от 08 июня 2018 | 11:03
Зазря прослыл среди чухни Хуцпа АНТИсемитом....
Видать, наГод на "Ехе" и в Чухне настолько НЕвоспитан,
Шо,в наказанье Богом заражён духовным ПРОСТАтитом
ХУЦПА ж, в кругу ЕВРЕЕВ стал всемирно ЗНАМЕнитым.
ХУЦПА.
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tremens_delirium: Что-то Хуцпа разленилась ...
Новости Хуцпы от 20 мая 2018 | 23:32
Если хуцпа для чухнцев,хохлов и жидов - это ЛИХО,
Не стОит его поминать, пока отдыхает он ТИХО....
ХУЦПА.
vasya_von_smetankin 20 июня 2018 | 15:35
Ну не патриотов России же ловить, с орденоносного Кавказа, например.
Ну в самом же деле.
suren_112 20 июня 2018 | 15:40
vasya_von_smetankin:
Видимо Путин решил всерьез взяться за Румынию и Молдавию. После ЧМ надо будет освобождать Запорожье, Херсон, Николаев, Одессу, выходить к Тирасполю. Заодно и Кишинев с Бухарестом можно освободить.
ura_russians 20 июня 2018 | 16:06
suren_112:
Киев и Львов пропустил.
Варшава опять же, Ереван, всю тифлисскую губернию, басмачи опять же шалят...
vvpv 20 июня 2018 | 15:46
Злой Румын ( Хохол, Поляк и т.д. ) ползет на берег.
suren_112 20 июня 2018 | 15:48
vvpv:
Румыны они не злые, они добрые и тупые.
marsianka_ 20 июня 2018 | 16:00
Вроде писали, что она 2 года как не гражданка Молдавии. Что за консульская помощь тогда? И еще вопрос - а что вообще за кипеш с этой дамой? никто о ней не слышал, и на тебе - инфоповод