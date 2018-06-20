На Чемпионате мира по футболу Португалия ведет 1:0 у Марокко
Гол забил Криштиану Роналду. Португалец побил рекорд венгра Ференца Пушкаша по количеству забитых мячей за сборные среди европейских футболистов.
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Гол забил Криштиану Роналду. Португалец побил рекорд венгра Ференца Пушкаша по количеству забитых мячей за сборные среди европейских футболистов.
Комментарии1
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andreyoo 20 июня 2018 | 15:32
Португалия конечно же надерет Марокко. Португальские болельщики порадуются и отпразднуют. И кто их осудит, имеют право.
ИЧСХ наши хомячки тоже порадуются за Порту. Кто-то возможно даже погордится.
А при этом победа сборной России над Египтом для них "Фу... подумаешь.... погонщики верблюдов".
Чисто для справки рейтинг в ФИФА у Египта - 45, у Марокко - 41. У Португалии - 5, России - 70.
Т.е. у российских болельщиков повод радоваться посильнее. Но для либераста это позор.
Это все детишки, что вам надо знать про хомячковую логику.