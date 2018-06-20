Сегодня сборная России может юридически досрочно оформить выход из группы на чемпионате мира по футболу.

Теоретически нас могут обойти две команды – Уругвай и Саудовская Аравия, которые встречаются в Ростове-на-Дону. Если Уругвай проиграет, остается теоретическая возможность покинуть чемпионат мира. Впрочем, мало кто верит в такое развитие событий, учитывая то, как саудиты сыграли против России. Кроме того, сегодня второй круг откроют Испания и Португалия, хотя в группе лидируют не они, а сборная Ирана, которая выиграла у марокканцев. В случае победы над Испанией присоединиться к России сможет Иран.

Другой вопрос какова вероятность такого исхода. При этом, ни сами испанцы, ни их конкуренты из Португалии даже в случае побед над Ираном и Марокко, не смогут обеспечить себе выхода в плей-офф. Судьба всех путевок, равно как и первого места решится только в последнем туре.

Первый матч дня между Португалией и Марокко стартует в 15.00. Его покажет Матч ТВ, равно как и встречу Уругвай – Саудовская Аравия с 18.00. В 21 час Первый канал начнет трансляцию игры Испания — Иран.