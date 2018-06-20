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15:00, 20 июня 2018

Сегодня сборная России может юридически досрочно оформить выход из группы на чемпионате мира по футболу

Сегодня сборная России может юридически досрочно оформить выход из группы на чемпионате мира по футболу.

Теоретически нас могут обойти две команды – Уругвай и Саудовская Аравия, которые встречаются в Ростове-на-Дону. Если Уругвай проиграет, остается теоретическая возможность покинуть чемпионат мира. Впрочем, мало кто верит в такое развитие событий, учитывая то, как саудиты сыграли против России. Кроме того, сегодня второй круг откроют Испания и Португалия, хотя в группе лидируют не они, а сборная Ирана, которая выиграла у марокканцев. В случае победы над Испанией присоединиться к России сможет Иран.

Другой вопрос какова вероятность такого исхода. При этом, ни сами испанцы, ни их конкуренты из Португалии даже в случае побед над Ираном и Марокко, не смогут обеспечить себе выхода в плей-офф. Судьба всех путевок, равно как и первого места решится только в последнем туре.

Первый матч дня между Португалией и Марокко стартует в 15.00. Его покажет Матч ТВ, равно как и встречу Уругвай – Саудовская Аравия с 18.00. В 21 час Первый канал начнет трансляцию игры Испания — Иран.

Комментарии

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astet 20 июня 2018 | 15:11

Это хорошо.
А вот как обстоят дела
с главной российской духовной скрепой?
В смысле, с допингом.

andreyoo 20 июня 2018 | 15:20

astet: О! А я все ждал и удивлялся, чего это наши либеры на г. исходят, всякую хрень пишут, а про допинг не вспомнили. Видать сильно накрыло. А сейчас стали приходить в себя. Через пару веток и про русских хаккеров вспомнят

russky77 20 июня 2018 | 15:18

Ну вот, опять пыне башлять придется. Не останавливаться же на полпути. Вот для чего он бабки из американских активов вывел

grandpa_4 20 июня 2018 | 15:29

Папа, — спрашивает Мотл, —  сегодня в школе учитель объяснял разницу между  "теоретически" и  "фактически", но я что-то ничего не понял. Ты не мог бы мне объяснить популярно?
 
Объясняю на  примере: Ну-ка сбегай на кухню и спроси у мамы: "Если бы ей предложили, не была бы она согласна один раз переспать с Биллом Гэйтсом, если тот положит на банковский счёт 2 000 000 долларов?"
Мотл бежит на кухню и через минуту возвращается.
Запыхавшись он говорит: “Папа, мама сказала ... с большим  удовольствием". 
А теперь, — говорит папа, — сбегай в спальню к своей старшей сестре и спроси её: "...если бы ей предложили, не была бы она согласна один раз переспать с Романом Абрамовичем, если тот положит на банковский счёт 3 000 000 долларов?" 
Мотл бежит в спальню и через минуту возвращается. Запыхавшись он говорит:  Папа, она сказала "... за эти деньги она даже переспала бы с ним 2 раза".
Вот видишь, — говорит Папа, — теоретически у нас на счету  может лежать 5 000 000 долларов, а фактически у нас в доме две бляди…

blinorozhiy_chmo 20 июня 2018 | 15:35

grandpa_4: Классно про б/украину ! ;-))))

zolingen 20 июня 2018 | 15:38

Возможный выход из группы уже воспринимается, как полет Гагарина.

andreyoo 20 июня 2018 | 15:41

zolingen: Возможный выход из группы уже воспринимается, как...
---
Ну расскажи, а как сыграла твоя сборная?

zolingen 20 июня 2018 | 15:42

andreyoo: типа слетала в космос.

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