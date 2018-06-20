Глава Центризбиркома Башкирии убежал от журналистов, попросивших прокомментировать рекомендацию ВАК о лишении степени
Глава Центризбиркома Башкирии Хайдар Валеев убежал от журналистов, попросивших прокомментировать рекомендацию Высшей аттестационной комиссии о лишении его ученой степени.
Хайдар Валеев проводил пресс-конференцию, посвященную выборам депутатов в Госсобрание республики, которые пройдут в сентябре.
В конце конференции журналист «Эха Москвы» попросил прокомментировать ситуацию с диссертацией, на что господин Валеев развел руками, встал из-за стола и быстро направился к выходу.
Журналисты государственных каналов попросили Хайдара Валеева ответить еще на несколько вопросов, однако после них вопрос о диссертации снова был задан. Председатель Центризбиркома в этот раз сказал, что еще ничего не решено, отвернулся и ушел.
Хайдар Валеев может лишиться степени доктора политических наук. Решение об этом было принято после обращения сообщества «Диссернет» в диссертационный совет Санкт-Петербургского государственного университета, а затем и в Высшую аттестационную комиссию. В диссертации главы Центризбиркома были обнаружены масштабные заимствования, а сама работа признана оригинальной лишь на 35%.
На прошедших президентских выборах с Центризбиркомом республики было связано несколько скандалов. Для их разрешения в Башкирию пришлось приехать представителям ЦИК России.
Комментарии4
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sparky 20 июня 2018 | 15:16
"Простенький" такой жулик. Как диссер "писал", так и результаты выборов "считал",
evgolius7 20 июня 2018 | 15:22
Чем ниже ступенька путинской вертикали, тем тупее должен быть чиновник.
kunst54 20 июня 2018 | 15:28
На то они и "политические науки", чтобы врать, лицемерить, изворачиваться, предавать и убегать.
askol2016 20 июня 2018 | 15:37
Тема диссертации - "Оптимизация подсчета голосов избирателей в условиях поставленных задач и ожидаемых результатов"