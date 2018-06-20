Будущие кандидаты в мэры Москвы сегодня встретятся с Советом муниципальных депутатов, чтобы обсудить прохождение «муниципального фильтра». На встрече претенденты должны представить свои предвыборные программы.

Предполагается, что по итогам этого мероприятия некоторые кандидаты, могут заручиться поддержкой муниципальных депутатов от «Единой России». Некоторые кандидаты относятся к этой встрече скептически. В частности глава муниципального округа Красносельский Илья Яшин, подавший документы в Мосгоризбирком для выдвижения на выборах, считает, что проблема не в отсутствии некой посреднической площадки между кандидатами и муниципальными депутатами. С его точки зрения, представителей либеральной оппозиции в любом случае не допустят до участия в выборах, и эта встреча ничем помочь не сможет.

Илья Яшин добавил, что ему сейчас нужны гарантии, что никому из желающих участвовать в выборах не будут чиниться препятствия.

«Муниципальный фильтр» подразумевает, что каждый из кандидатов должен получить подписи депутатов из 110 районов столицы, большинство из которых «единороссы».

Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября.