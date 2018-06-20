Уполномоченный Верховной Рады Украины попросила российского омбудсмена помочь в освобождении режиссера Олега Сенцова
Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова попросила российского омбудсмена Татьяну Москалькову помочь в освобождении украинского режиссера Олега Сенцова по гуманитарным причинам и обратиться с соответствующей просьбой к президенту России. Денисова обеспокоена состоянием Сенцова.
В Кремле не располагают информацией о состоянии здоровья украинского режиссера Олега Сенцова. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Песков рассказал, что вообще не может иметь информацию о здоровье Сенцова. Так он ответил на вопрос, жив ли украинский режиссер, осужденный по обвинению в подготовке терактов в Крыму. Кроме того, пресс-секретарь президента сказал, что не знает, почему украинскому омбудсмену Людмиле Денисовой отказали в видеосвязи с Сенцовым. Он переадресовал этот вопрос российской уполномоченной по правам человека Татьяне Москальковой и ФСИН. При этом Песков добавил, что с каждым заключенным устанавливать связь невозможно.
Ранее украинский омбудсмен Людмила Денисова выражала сомнения в том, что Сенцов жив. Она жаловалась на то, что ей отказали не только в личной встрече, но и в видеосвязи с украинским режиссером, 38 дней назад объявившим голодовку. Денисова утверждает, что это сделали без объяснения причин. Между тем на прошлой неделе Москалькова заверяла, что Сенцов чувствует себя удовлетворительно и прибавил в весе на 2 килограмма.
Сенцов объявил голодовку, требуя освободить всех украинских политзаключенных из российских тюрем.
Комментарии11
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kryimsdiiick 20 июня 2018 | 15:06
Сейчас, Москалькова маузер наградной почистит и всех освободит. Разалия Землячка наша.
mc_murphy101 20 июня 2018 | 15:14
Людмила Денисова попросила Татьяну Москалькову помочь в освобождении украинского режиссера Олега Сенцова по гуманитарным причинам. Денисова обеспокоена состоянием Сенцова...
Т.Москалькова ответила, что, мол, я встретилась президентом В.Путиным и он просил передать, что вы, Людмила Леонтьевна - падлюка.
https://www.youtube.com/watch?v=TaVFRcZPm1c
danko_shwabra 20 июня 2018 | 15:18
mc_murphy101: там его ждет Рада Пасе и тюрьма. Все по плану.
vezdehod 20 июня 2018 | 15:21
Генерал милиции не может быть Омбудсменом - этому их не учили в милицейской академии.
danko_shwabra 20 июня 2018 | 15:23
vezdehod: а тебя учили в цпх?
blinorozhiy_chmo 20 июня 2018 | 15:18
А почему террорист, сидящий в России должен быть освобождён, а террорист сидящий, напр. в штатах, не имеет ни одного шанса, кроме пожизненного срока и пыток?
boseal 20 июня 2018 | 15:07
Положено украинскому уполномоченному выражать обеспокоенность, вот она и выражает. Хотя непонятно по какой причине, ибо предыдущий случай показывает, что "катакомбы кровавого КГБ" влияют на здоровье не хуже санатория, позволяя набрать дополнительный вес).
mifodiy 20 июня 2018 | 15:09
Неужели погубят парня ?
lion64__2 20 июня 2018 | 15:10
Напомню картавым либерастам, что их "режиссёры" занимаются воровством бюджетных денег в особо крупных размерах, а на "мокрые" дела не ходят. А свидомый бандит и террорист по кличке "режиссёр" намеревался устроить серию взрывов, при которых могли погибнуть граждане России. И за это получил большой срок. Должен отбыть этот срок полностью, без всяких удо. На исторической родине либерастов таких "режиссёров" ликвидируют без церемоний и закапывают завёрнутыми в свиные шкуры. И почему-то либерасты не возмущаются.
kryimsdiiick 20 июня 2018 | 15:14
lion64__2: Это режиссеры ваших хозяев любимые занимаются воровством казенных денег.
yralez 20 июня 2018 | 15:24
Глас вопиющего.....к полицаю.