Уполномоченный Верховной Рады Украины попросила российского омбудсмена помочь в освобождении режиссера Олега Сенцова

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова попросила российского омбудсмена Татьяну Москалькову помочь в освобождении украинского режиссера Олега Сенцова по гуманитарным причинам и обратиться с соответствующей просьбой к президенту России. Денисова обеспокоена состоянием Сенцова.

В Кремле не располагают информацией о состоянии здоровья украинского режиссера Олега Сенцова. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Песков рассказал, что вообще не может иметь информацию о здоровье Сенцова. Так он ответил на вопрос, жив ли украинский режиссер, осужденный по обвинению в подготовке терактов в Крыму. Кроме того, пресс-секретарь президента сказал, что не знает, почему украинскому омбудсмену Людмиле Денисовой отказали в видеосвязи с Сенцовым. Он переадресовал этот вопрос российской уполномоченной по правам человека Татьяне Москальковой и ФСИН. При этом Песков добавил, что с каждым заключенным устанавливать связь невозможно.

Ранее украинский омбудсмен Людмила Денисова выражала сомнения в том, что Сенцов жив. Она жаловалась на то, что ей отказали не только в личной встрече, но и в видеосвязи с украинским режиссером, 38 дней назад объявившим голодовку. Денисова утверждает, что это сделали без объяснения причин. Между тем на прошлой неделе Москалькова заверяла, что Сенцов чувствует себя удовлетворительно и прибавил в весе на 2 килограмма.

Сенцов объявил голодовку, требуя освободить всех украинских политзаключенных из российских тюрем.