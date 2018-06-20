Счетная палата направит в Думу и Совфед результаты проверки АСВ на предмет эффективности использования средств

Счетная палата в ближайшее время направит в Госдуму и Совет Федерации результаты проверки агентства по страхованию вкладов на предмет эффективности использования бюджетных средств, выделенных на санацию банков, — заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

Ранее Счетная палата предупредила о значительном риске невозврата АСВ кредита Банка России в прогнозируемые сроки. Агентство получила кредит на общую сумму 768 миллиардов рублей.