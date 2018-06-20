Счетная палата направит в Думу и Совфед результаты проверки АСВ на предмет эффективности использования средств
Счетная палата в ближайшее время направит в Госдуму и Совет Федерации результаты проверки агентства по страхованию вкладов на предмет эффективности использования бюджетных средств, выделенных на санацию банков, — заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
Ранее Счетная палата предупредила о значительном риске невозврата АСВ кредита Банка России в прогнозируемые сроки. Агентство получила кредит на общую сумму 768 миллиардов рублей.
Комментарии1
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evgolius7 20 июня 2018 | 15:15
Кудрин: повышение пенсионного возраста принесет бюджету 1 трлн рублей в год к 2024 году
Счетная палата: в 2017 году на госзакупках украдено 1.9 трлн. рублей.
Пересчитывать будут....потом опять пересчитывать...потом....работа такая.
Каждый год пересчитывать наворованное.