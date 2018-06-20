МВД России заявили о мизерном количестве правонарушений со стороны иностранных футбольных болельщиков
Фактически, нет никаких эксцессов, — сказал «Интерфаксу» замминистра внутренних дел Игорь Зубов. По его словам, полицейские проявляют максимальную лояльность к футбольным фанатам.
По его оценке, чемпионат мира проходит в супер-обстановке.
Комментарии1
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
podpindosov_net_01 20 июня 2018 | 14:53
Хорошо, что Украина и СШП не отобрались на ЧМ.