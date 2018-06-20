МВД России заявили о мизерном количестве правонарушений со стороны иностранных футбольных болельщиков

Фактически, нет никаких эксцессов, — сказал «Интерфаксу» замминистра внутренних дел Игорь Зубов. По его словам, полицейские проявляют максимальную лояльность к футбольным фанатам.

По его оценке, чемпионат мира проходит в супер-обстановке.