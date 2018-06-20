Леонид Слуцкий больше не будет комментировать матчи чемпионата мира на Первом канале
Бывший главный тренер сборной России по футболу Леонид Слуцкий больше не будет комментировать матчи чемпионата мира на Первом канале. Об этом он сообщил в конце трансляции матча между сборными России и Египта, который завершился победой россиян 3:1.
Слуцкий работал на четырех матчах и многие болельщики признали его лучшим комментатором чемпионата. Кстати, 17 июня во время матча Германия-Мексика Слуцкий неожиданно упомянул Алексея Навального, что стало поводом для шуток в соцсетях.
Комментарии3
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virgenu 20 июня 2018 | 14:56
Путинский режим даже тут вводит цензуру. Увольнение за упоминание имени Навального-что то новое в паскудном надзоре за СМИ.
income 20 июня 2018 | 15:04
Может, это какая-то ошибка. Может, не того Слуцкого хотели уволить? ))
hz6691 20 июня 2018 | 15:08
income: Другой Слуцкий - классово свой.