Бывший главный тренер сборной России по футболу Леонид Слуцкий больше не будет комментировать матчи чемпионата мира на Первом канале. Об этом он сообщил в конце трансляции матча между сборными России и Египта, который завершился победой россиян 3:1.

Слуцкий работал на четырех матчах и многие болельщики признали его лучшим комментатором чемпионата. Кстати, 17 июня во время матча Германия-Мексика Слуцкий неожиданно упомянул Алексея Навального, что стало поводом для шуток в соцсетях.