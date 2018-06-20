Руководство Государственного космического центра имени Хруничева планирует сократить больше половины сотрудников

Руководство Государственного космического научно-производственного центра имени Хруничева планирует к 2025-ому году сократить больше половины сотрудников, — сообщает «КоммерсантЪ» со ссылкой на свои источники. В самом центре подтвердили, что ведется унификация организационно-штатной структуры, в частности, планируется сократить административно-управленческий персонал.

Центр имени Хруничева занимается сборкой ракет-носителей «Протон» и «Ангара». Последние несколько лет предприятие отчитывалось о миллиардных убытках. Ранее стало известно, что планируется продать непрофильные активы, в том числе участки земли в Филях, где находится ракетно-космический завод.