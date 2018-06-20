Руководство Государственного космического центра имени Хруничева планирует сократить больше половины сотрудников
Руководство Государственного космического научно-производственного центра имени Хруничева планирует к 2025-ому году сократить больше половины сотрудников, — сообщает «КоммерсантЪ» со ссылкой на свои источники. В самом центре подтвердили, что ведется унификация организационно-штатной структуры, в частности, планируется сократить административно-управленческий персонал.
Центр имени Хруничева занимается сборкой ракет-носителей «Протон» и «Ангара». Последние несколько лет предприятие отчитывалось о миллиардных убытках. Ранее стало известно, что планируется продать непрофильные активы, в том числе участки земли в Филях, где находится ракетно-космический завод.
Комментарии15
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apels 20 июня 2018 | 14:41
А над Маском смеялись. Батутоносца наградили?
luger_max_otto 20 июня 2018 | 14:51
А этот паскудник, простреливший себе ногу- жаль, что не голову- остается непотопляемым прославлятелем чекистского сброда, незаконно захватившего и незаконно удерживающего власть в России. Хутина на пуй!
zemljanka 20 июня 2018 | 15:10
Алчная саранча не подавится...
huyt 20 июня 2018 | 14:42
Лучше бы полицаев сократили как ненужные и нецелевые траты из бюджета. Я вот как налогоплательщик не желаю содержать этих бездельников. А центр Хруничева нужно сохранить. Иначе и вовсе останемся без руководимой печально известным Рогозиным космонавтики.
stichirichi 20 июня 2018 | 14:45
...странно, очень странно, всё же замечательно в стране, а тут вот что..даже не вериться...
benny_point 20 июня 2018 | 14:56
Лишние людишки есть везде, а эти ещё и зарплату получали неплохую. Пора бы им подумать об покупках метлы со шваброй.
tag188 20 июня 2018 | 14:57
Интересно, кто ж это гадить продолжает?
Абаму вроде давно сняли, а стратегические предприятия стали разваливаться с удвоенной силой...
murad_manapov 20 июня 2018 | 14:58
переведут сотрудников на должности вертухаев
putn_pnh 20 июня 2018 | 15:05
А как же Лунная База им. Дм. Рогозина???
sparky 20 июня 2018 | 15:22
putn_pnh: Базу переведут на Марс. Лет через ...дцать. Или через ....сят. А покуда Рогозину на батут не хватает.
sg90 20 июня 2018 | 15:06
Уровень технической грамотности москвичей резко упал. Лимита, прущаяся в мск за длинным рублем, становится либо офисным планктоном, ибо "эфективнными урпавленцами" по принципу "это у вас что? Ракета? Больше надо ракет выпускать! Не нравится - новых наймем". Понтов выше крыши, а их циркулярки с откровенными орфографическими ошибками читать противно
Нах МИТ, когда есть есть уникальный КБМ? )))
piter_ug 20 июня 2018 | 15:09
Нефтяной трубе космос не нужен.
sergyncho 20 июня 2018 | 15:15
Не помню такого,чтобы управленческий аппарат сократили.
sparky 20 июня 2018 | 15:19
Ну вот, вас уволят, а вы "держитесь" до отдаленной пенсии.
fikus74 20 июня 2018 | 15:19
а как же путинский РЫВОК!