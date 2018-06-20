Криминальный авторитет Аслан Гагиев экстрадирован из Вены в Москву

Криминальный авторитет Аслан Гагиев, обвиненный в организации крупнейшего преступного сообщества киллеров в России, экстрадирован из Вены в Москву, — сообщает пресс-служба МВД. Гагиев обвиняется в организации преступного сообщества, а также целой серии заказных убийств. По данным следствия, на счету группировки убийства более 60 человек: десятки чиновников, силовиков и предпринимателей Северной Осетии, а также московские банкиры – владелец Содбизнесбанка и банка «Кредиттраст» Александр Слесарев и члены его семьи, владелец банка «Национальный капитал» Дмитрий Плытник и председатель правления банка «Кутузовский» Олег Новосельский.

Гагиева задержали в Австрии несколько лет назад. Решение о выдаче принял суд Вены осенью прошлого года – после того, как получил дипломатическое заверение и гарантии, что Россия не допустит пыток и нарушений прав человека в ходе судебного процесса, — сообщает «КоммерсантЪ».