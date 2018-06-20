Криминальный авторитет Аслан Гагиев экстрадирован из Вены в Москву
Криминальный авторитет Аслан Гагиев, обвиненный в организации крупнейшего преступного сообщества киллеров в России, экстрадирован из Вены в Москву, — сообщает пресс-служба МВД. Гагиев обвиняется в организации преступного сообщества, а также целой серии заказных убийств. По данным следствия, на счету группировки убийства более 60 человек: десятки чиновников, силовиков и предпринимателей Северной Осетии, а также московские банкиры – владелец Содбизнесбанка и банка «Кредиттраст» Александр Слесарев и члены его семьи, владелец банка «Национальный капитал» Дмитрий Плытник и председатель правления банка «Кутузовский» Олег Новосельский.
Гагиева задержали в Австрии несколько лет назад. Решение о выдаче принял суд Вены осенью прошлого года – после того, как получил дипломатическое заверение и гарантии, что Россия не допустит пыток и нарушений прав человека в ходе судебного процесса, — сообщает «КоммерсантЪ».
Комментарии9
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
dekadik 20 июня 2018 | 14:43
ну ну...заверили они
astet 20 июня 2018 | 15:08
dekadik: главный криминальный российский авторитет
находится в Кремле.
bono747 20 июня 2018 | 15:16
astet: это ты так решил, либероид???
ostapbey 20 июня 2018 | 15:19
bono747: а ты погугли недоносок..
Тамбовская преступная шайка.
Увидишь знакомые все лица.
С портфелями и трениками даже.
(если уже успел ты пришить плоды кастрации на место, то я буду избегать считать тебя кастратом.)
Даже..
vilingrad 20 июня 2018 | 14:52
А криминальный кремлевский кошелек, миллиардер Рулон Обоев- из Москвы в Вену.
oleg__ 20 июня 2018 | 14:59
Блин! Ну Дума же не резиновая !!!
a_111111 20 июня 2018 | 15:07
А зачем Эхо освещает передвижение всяких отбросов, Я так понимаю редакция сайта его еще хлебом-солью встретит?
ostapbey 20 июня 2018 | 15:22
a_111111: русского диспетчера пристроили на хлебную государственно-культурную должность.
За аналогичное убийство даже.
ostapbey 20 июня 2018 | 15:25
.Теперь свободного времени у него станет больше. Недавно он отметил шестидесятилетие и вышел на пенсию. Восемь лет он проработал замминистра строительства Северной Осетии. На этот пост его назначили вскоре после досрочного освобождения из швейцарской тюрьмы.
«Виталий Константинович Калоев, о чьей судьбе известно на всех континентах земного шара, удостоен медали „Во Славу Осетии“, — сообщает сайт министерства строительства и архитектуры республики. - В день своего 60-летия он получил эту высшую награду из рук заместителя председателя правительства республики Северная Осетия-Алания Джанаева Бориса Борисовича