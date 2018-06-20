Замминистра энергетики Вячеслав Кравченко проходит свидетелем по делу члена правления компании Интер РАО Карины Цуркан
Замминистра энергетики Вячеслав Кравченко проходит свидетелем по делу члена правления компании Интер РАО Карины Цуркан, которую подозревают в шпионаже в пользу Румынии. Кравченко утверждает, что не знал о шпионской деятельности менеджера, — сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ходом расследования.
По некоторым данным, замминистра написал заявление об уходе по собственному желанию. В отношении Цуркан возбуждено уголовное дело, ей грозит до 20 лет заключения.
Комментарии24
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dekadik 20 июня 2018 | 14:38
В пользу Румынии...они бы ещё в пользу Молдавии придумали или в пользу р. Бангладеш...
suren_112 20 июня 2018 | 14:46
dekadik:
Молдаванка шпионка !!!??? Звучит как анекдот...
vilingrad 20 июня 2018 | 14:58
suren_112: Так еще замминистра с хохлятской фамилией. Националистическая антиправительственная группа "Хохол с молдаванкой Вовану враги". А вечером, в танце молдовеняски,, она типично молдавскими движениями ножек передавала инфу заму Додона...
suren_112 20 июня 2018 | 15:07
vilingrad:
Вообще-то,кто не знает, у молдаван практически в половине случаев славянские фамилии, Воронин, Плохотнюк, Гречаная, Степанюк, Усатый, Остапчук, Лучинский... и т.д. и т.п. А почему? А потому что в Бессарабии триста лет назад романоязычное население составляло чуть более одной трети населения. И период с 1918 по 1940 годы, местное население подверглось насильственной романизации.
avp235 20 июня 2018 | 15:06
suren_112: benny_point:
Сигуранца проклятая!
a_111111 20 июня 2018 | 14:39
Ну так молдаванку обвинили в шпионаже в пользу Румынии, нормально...
suren_112 20 июня 2018 | 14:49
a_111111:
Молдаване и румыны не способны быть шпионами по определению. Еще бы македонцев, грузин и албанцев в шпионы записали. Совсем мир с ума сошел. Низшие расы не способны к шпионской деятельности.
andygo__ru 20 июня 2018 | 15:00
suren_112: "Молдаване и румыны не способны быть шпионами по определению. Еще бы македонцев, грузин и албанцев в шпионы записали. Совсем мир с ума сошел." --
--- ну, чекисты в России - разве ж это весь мир?!!
suren_112 20 июня 2018 | 15:19
andygo__ru:
А чекисты они не только в России. Они по всему миру. Сколько миллионов выехало из России. Если представить, что 1 (один) прОцент среди них шпионы, то это десятки тысяч.
И они внедрились во все структуры враждебных нашей с вами России, стран.
vilingrad 20 июня 2018 | 15:03
suren_112: Низшие расы не способны к шпионской деятельности."
Высшая раса русские- эти могут навыдумывать такого, что молдаван-разведчик покажется милой сказочкой про бычка с клаустрофобией...Клоунада...Алеуты сдохнут от смеха:)
Кстати, а чего это потомки татаро-монгол- высшая раса?
suren_112 20 июня 2018 | 15:21
vilingrad:
Высшие расы это русские, англосаксы, евреи и армяне. Запомни сосунок. И повторяй перед сном, как Отче наш...
andy66 20 июня 2018 | 14:47
а вот и шпионские дела появились!
Туннель Саратов - Букурест?
Ждем митингов одобрения на предприятиях...
"Расстрелять как бешеных собак![" (С)
suren_112 20 июня 2018 | 14:51
andy66:
Куда угодно можно копать тоннели, даже в Тегеран и Тифлис, но только не в Бухарест к романо-цыганской нации.
vasya_von_smetankin 20 июня 2018 | 14:52
"Не могу я быть американским шпионом, товарищи. Ведь я американским языком не владею..."
(с) заместитель народного комиссара лесной промышленности, командарм 2 ранга
Павел Ефимович Дыбенко , в письме тов. Сталину
suren_112 20 июня 2018 | 14:57
vasya_von_smetankin:
Дыбенко троллил самого товарища Сталина !? Вождя, учителя и лучшего друга советских физкультурников.
a_111111 20 июня 2018 | 15:17
vasya_von_smetankin: Это тот чью задницу в 18-ом году наблюдали убегающей из под Нарвы за Урал... Ну так ему еще до Октябрьской революции предсказал адмирал, быть тебе или на моем месте или висеть на рее. Адмирал не знал что будет и то и другое...
benny_point 20 июня 2018 | 14:53
Данная дама будучи на учёбе в Европе была завербована румынскими спецслужбами, об чём было известно ФСБ. Сколько верёвочке не виться, а кончик всегда есть. Я её всегда считал политической проституткой, а всё оказалось намного сложнее. Думаю, что она не одна там была об чём покажет следствие.
suren_112 20 июня 2018 | 15:00
benny_point:
Но молдаване, украинцы и румыны не способны быть шпионами. Мы же все видели их на малярно-штукатурных работах.
Шпионаж, это ремесло русских, англосаксов, евреев и армян...
a_111111 20 июня 2018 | 15:12
suren_112: Парон Сурен, ты чей шпион?
suren_112 20 июня 2018 | 15:24
a_111111:
Не все армяне шпионы. К разведке надо иметь талант. И этот талант развит только у англосаксов, русских, евреев и армян.
murad_manapov 20 июня 2018 | 14:55
зам проходит по делу члена, а цуркан уже на аркане...
tks 20 июня 2018 | 14:59
Агенты Сигуранца разоблачены с позором!! Очередь за агентами Дифензивы!!
vladimir1967 20 июня 2018 | 15:00
А что лимиты на американских шпионов у гэбухи уже кончились?
suren_112 20 июня 2018 | 15:14
vladimir1967:
Все идет к тому, что российские спецслужбу скоро задействуют трансильванских венгров, в массовых протестах против насильственной романизации. А еще в Румынии есть этнические группы болгар, гагаузов, татар, турок ( мечети от Мангалии до Констанцы на каждом шагу), есть даже немцы, сербы, пол миллиона старообрядцев липован, и примерно столько-же украинцев. А цыган почти пять миллионов, правда они не знают что они цыгане. Вот где обширное поле деятельности у гэбухи, если Румыния вякнет и захочет прибрать к рукам Молдавию.