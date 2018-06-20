Замминистра энергетики Вячеслав Кравченко проходит свидетелем по делу члена правления компании Интер РАО Карины Цуркан, которую подозревают в шпионаже в пользу Румынии. Кравченко утверждает, что не знал о шпионской деятельности менеджера, — сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ходом расследования.

По некоторым данным, замминистра написал заявление об уходе по собственному желанию. В отношении Цуркан возбуждено уголовное дело, ей грозит до 20 лет заключения.