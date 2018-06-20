В Канаде приняли закон, разрешающий употребление марихуаны на всей территории страны
Парламент Канады одобрил соответствующий законопроект простым большинством голосов, сделав эту страну первой в Большой семерке, которая легализовала употребление каннабиса в рекреационных целях, сообщает Би-Би-Си. После подписания закона правительство Канады должно будет определить дату его вступления в силу. Британское издание отмечает, что после того, как марихуану запретили в 1923 году, в 2001-м было разрешено ее медицинское употребление. Новое законодательство также устанавливает минимальный возраст для покупки каннабиса – 18 лет; в некоторых провинциях он поднят до 19.
Как пишут западные наблюдатели, также будут введены и правила упаковки продукции, схожие с табачной, а также минимальный брендинг и обязательное предупреждение о вреде курения, плюс ограничения на рекламу среди молодежи. За продажу марихуаны несовершеннолетним новый канадский закон предполагает тюремное заключение сроком до 14 лет.
Первой страной, легализовавшей производство и продажу каннабиса в 2013 году стал Уругвай. После этого употребление марихуаны в рекреационных целях было разрешено в нескольких штатах США.
Комментарии3
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
pavelmistery 20 июня 2018 | 14:26
Сколько стоит жилье в Канаде? Хочу переехать )))
podpindosov_net_01 20 июня 2018 | 14:26
Канаду и СШП надо изолировать от цивилизованного мира.
lazich 20 июня 2018 | 14:39
Нашим депутатам тоже срочно надо бы такой закон принять в паре с повышением пенсионного возраста. Глядишь, последний проскочил бы как по маслу.