В Канаде приняли закон, разрешающий употребление марихуаны на всей территории страны

Парламент Канады одобрил соответствующий законопроект простым большинством голосов, сделав эту страну первой в Большой семерке, которая легализовала употребление каннабиса в рекреационных целях, сообщает Би-Би-Си. После подписания закона правительство Канады должно будет определить дату его вступления в силу. Британское издание отмечает, что после того, как марихуану запретили в 1923 году, в 2001-м было разрешено ее медицинское употребление. Новое законодательство также устанавливает минимальный возраст для покупки каннабиса – 18 лет; в некоторых провинциях он поднят до 19.

Как пишут западные наблюдатели, также будут введены и правила упаковки продукции, схожие с табачной, а также минимальный брендинг и обязательное предупреждение о вреде курения, плюс ограничения на рекламу среди молодежи. За продажу марихуаны несовершеннолетним новый канадский закон предполагает тюремное заключение сроком до 14 лет.

Первой страной, легализовавшей производство и продажу каннабиса в 2013 году стал Уругвай. После этого употребление марихуаны в рекреационных целях было разрешено в нескольких штатах США.